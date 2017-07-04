Абулгазиев: Мы готовы поделиться приобретенным опытом по переходу на ЦТВ

"Мы готовы поделиться приобретенным опытом по переходу на цифровое телерадиовещание. Финансовые средства необходимы, но важным в этом вопросе является профессиональная команда", - сказал первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев сегодня, 4 июля, в ходе встречи с делегацией из Республики Таджикистан, прибывшей для изучения практического опыта по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание.

Гостей представляли первый заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Махмадшариф Бобишозода, заместитель генерального директора "Таджиктелерадиоком" Исфандиёр Саъдулло, член комитета парламента Таджикистана по международным делам, международным организациям и СМИ Мухаббатшо Рузадоров, член Ассоциации независимых вещателей Зинатулло Исмаилзода, исполнительный директор общественной организации "Хома" Шахло Абокирова и Абдумалик Кадиров директор "Интерньюс Таджикистан".

Абулгазиев информировал о всех этапах по переходу на цифровое вещание, о проведенной работе по реализации правительственной Программы по переходу на цифровое телерадиовещание, проблемах и вопросах обеспечения техническим оборудованием.

"Кыргызская Республика перешла на цифровое вещание 15 мая 2017 года. В первую очередь мы информировали население, в течение трех лет проводились информационно-разъяснительные работы. Была создана государственная комиссия, привлечены органы местного самоуправления, гражданское общество, общественные организации, теле-, радиоспециалисты", - информировал первый вице-премьер-министр.

Представители таджикской делегации выразили благодарность за готовность оказать поддержку по переходу на ЦТВ.

"Между нашими странами налажены добрососедские отношения. Кыргызстан очень динамичен в своем развитии. Мы хотим изучить опыт вашей страны во внедрении цифрового телерадиовещания", - сказал член комитета парламента Таджикистана по международным делам, международным организациям и СМИ Мухаббатшо Рузадоров.

Как отметили гости, изучение таджикской делегацией практического опыта по переходу на цифровое телерадиовещание в республике вызвано тем, что Кыргызстан успешно и своевременно перешел на цифровое телерадиовещание.