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Матвиенко и Турсунбеков пустились в пляс с детьми на пляже Иссык-Куля

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Родион Решетов

Сегодня, 4 июня, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетили детский форум стран СНГ.

После того как высокопоставленные гости получили памятные подарки от каждой детской делегации из СНГ, они все вместе отправились на пляж.

Там под зажигательные ритмы подростки устроили флешмоб. Танец дружбы народов был настолько энергичным, что политики не удержались и пустили в пляс. Первой начала повторять движения Валентина Матвиенко, затем подключился и Чыныбай Турсунбеков.

URL: http://www.vb.kg/362716
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Чыныбай Турсунбеков
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Комментарии
Азамат Марипов
04.07.2017, 13:40
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Плюсов: 4
Минусов: 2
Комментариев: 3

«Наша главная задача, чтобы подрастающее поколение получило заботу и поддержку. Ведь дети — самое главное богатство нашей жизни. Рад, что организация форума превращается в традицию. Я благодарен вам и межпарламентской ассамблее СНГ за поддержку проекта», — отметил Чыныбай Турсунбеков.«Я уверен, что ваш приезд придаст новый импульс развитию и укреплению стратегического партнерства и союзнического духа между Кыргызстаном и Россией. У нас появилась возможность обсудить все актуальные вопросы и получить конкретные ответы», — добавил он.Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» — проект межпарламентской ассамблеи СНГ. Цель — формирование нового формата общения представителей систем образования государств СНГ для сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций и достижений школьников и молодежи. Участники форума — школьники из стран СНГ, школьные творческие коллективы, представители органов школьного, ученического и родительского самоуправления, учителя, представители попечительских советов, муниципальных и иных советов, ученые. Организаторами мероприятия выступают Жогорку Кенеш и Межпарламентская ассамблея СНГ, которую возглавляет Валентина Матвиенко.

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Салкын Таалиева
04.07.2017, 13:45
Карма: -4
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Плюсов: 22
Минусов: 26
Комментариев: 21

Обладая задатками дипломата Турсунбеков сможет достичь большего на мировой арене. 

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ИК
04.07.2017, 13:49

Нельзя так просто приехать на ИК и не потанцевать Интересна сама активность высоких россий ских политиков вокруг Турсунбекова.

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Алмаз
04.07.2017, 17:24

МОЛОДЦЫ!!!

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Алинур Молдокматов
04.07.2017, 18:28
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Минусов: 16
Комментариев: 69

Владимир Володин сделал остановку в Бишкеке после визита в Корею. За ним с коротким интервалом приезжает Валентина Матвиенко. Первое, что приходит на ум — подобная активность связана с приближающимися выборами президента Киргизии. Я не думаю, что Москва лоббирует конкретную фигуру. Ясно, что явного фаворита у Москвы нет. И для Кремля такая позиция выигрышная. Но частые визиты и формат встреч все-таки наводит на какие-то предположения. В программах обоих визитов — встречи со спикером киргизского парламента Чыныбаем Турсунбековым. Любопытно, что Володин обсуждал с ним вопросы, которые в прерогативе исполнительной власти. Но это — к слову, формально же все вписывается в регламент — российские парламентарии встречаются с коллегами. Но в азиатском обществе это трактуется определенным образом: фигуры, приближенные к Владимиру Путину, встречаются с Турсунбековым, а стало быть, дипломатично делается фокус на том, что Турсунбеков более предпочтительная фигура во главе Киргизии, чем кто-то другой.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/mars-sariev-kandidatov-v-prezidenty-kirgizii-budet-ochen-mnogo

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Калыс Кайратов
04.07.2017, 20:39
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

ИК

Нельзя так просто приехать на ИК и не потанцевать Интересна сама активность высоких россий ских политиков вокруг Турсунбекова.

все это не с проста.. скорее некий сигнал основным кандидатам в президенты

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