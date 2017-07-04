Матвиенко и Турсунбеков пустились в пляс с детьми на пляже Иссык-Куля

Сегодня, 4 июня, председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетили детский форум стран СНГ.

После того как высокопоставленные гости получили памятные подарки от каждой детской делегации из СНГ, они все вместе отправились на пляж.

Там под зажигательные ритмы подростки устроили флешмоб. Танец дружбы народов был настолько энергичным, что политики не удержались и пустили в пляс. Первой начала повторять движения Валентина Матвиенко, затем подключился и Чыныбай Турсунбеков.