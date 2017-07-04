Матвиенко и Турсунбеков закрыли форум "Дети Содружества"

Когдазакончится война? Войныбывают разные, одни с пушками, танками, бомбами, а другие не менее выматывающие - информационные . Кажется, что в одну из них

Кыргызстан, как вступил в 2000-ом, так и играет роль вечного солдата.Политическое поле Кыргызстана перенасыщенобаталиями, скандалами, подковёрными играми, что нередко выливаются в митинги и

перекрытия дорог. С 2000 года партийная элита не может прийти к одному

знаменателю и начать конструктивно

работать в одном векторе - на благо страны.Коалиции создаются и распадаются, депутаты, что ещёвчера клялись в любви своей партии, выходят из неё со скандалом,

премьер-министры меняются, как перчатки. В этом году общество ждёт ещё одно

потрясение, испытание имя которому

«Выборы».Наличие в обществе оппозиции характеризует его, какдемократичное. Однако постоянное перетягивание канатов между партиями,

политическими персоналиями вызывает дисбаланс,

ощущение эфемерности стабильности, постоянный невроз «а вдруг завтра очередная революция». Именно это заставляет граждан нашей страны покидать пределы Родины, а крупных

инвесторов обходить Кыргызстан стороной.

Ситуация дошла до состояния, когда самое небольшое событие и ЧП способновызвать в обществе резкую и болезненную

реакции. Последний и свежий пример,

ситуация с вырубкой деревьев на Душанбинке. Нет сомнений, что в первую очередь, что нужнокыргызстанцам – спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и чтобы власть с оппозицией научились взаимодействовать, а

не вести себя, как на поле боя. Есть ли среди политиков первого дивизиона, тех, ктообладает авторитетом, средствами, возможностями и способностью к диалогу,

интеграции, компромиссам? Давайте рассмотрим кандидатуру Омурбека Бабанова, лидера одной из крупнейших фракций в ЖКа:Омурбек Токтогулович, безусловно, выдающийсяполитический деятель и зарекомендовал себя, как реформатор. Не смотря на свой возраст 47 лет, он по

прежнему считает себя молодым. Его

партия «Республика» несомненно, один из самых успешных политических проектов,

но и самый скандальный. На выборах 2010

партия Бабанова вошла в пятерку лучших,

но затем посыпалась, как плохо приклеенная плитка: из неё ушли не просто члены,

а основные игроки - Бакыт Торобаев, Канат Исаев. В 2015 году «Республика» объединилась с «Ата-Журт» ,

политическая свадьба Ташиева и Бабанова была громкой, романтичной и с

картинками. Закончилось всё быстро:Ташиева сняли с предвыборной гонки. Самое интересное и знаковое, что среди

проголосовавших членов ЦИКа за

исключение ата-журтовца из списка Бабанова, голосовал и представитель партии

«Республика». Впрочем , сами выборы

для республиканцев оказались не самыми

сложными, партия заняла второе почетное место, а дальше начался цирк. Одного за одним , выкидывал Бабанов из списка

без пяти минут депутатов, своих сторонников и партийцев. Часть, обидевшись на

шефа подала на него в ЦИК, в суд и долго жаловалась журналистам на обман.На фоне этого, кажется сомнительным, что Бабанов способен к долговременным союзам итому, чтобы отойти от своего имиджа «Я – король солнце». БакытТоробаев – экс-республиканец, сейчас же глава новой, ноперспективной партии «Онугуу-Прогресс», пока что живёт и работает в тени

Бабанова. Пытаясь допрыгнуть и достичь до уровня партии «Республика» он

вынужден действовать нахрапом и агрессивно,

позиционируя себя лидером на все

500%. Ситуацию в его партии словно

назвать демократичной, как много раз замечали журналисты и политологи, Торобаев

не терпит внутрипартийной конкуренции. Его союзы с Мырзакматовым, Текебаевым и попытка коалиции с СДПК

потерпели поражения или были кратковременным сотрудничеством.ТемирСариев – является одним из самых популярных политиков поопросам всех СМИ. Экс-премьер оставил после себя достаточно приятное

впечатление, не считая ссоры с политическим партнером по партии « Кыргызстан» -

Канатом Исаевым. Их расставание стоило

Сариеву кресла главы кабмина.Не смог сохранить Темир Аргембаевич дружеских отношений и с бывшими членами по ВП, с действующимпрезидентом Атамбаевым. В 2015 ради поста премьера он пожертвовал

своей партией «Ак-Шумкар», что сыграло ему в минус уже через год и может негативно отразится на

его успехах в предвыборной гонке 2017. ЧыныбайТурсунбеков - известен тем, что являлся единственным представителем

социал-демократов к кому пришёл с предложениями дружбы экс-мэр Оша – Мелис

Мырзакматов. Об этом рассказывал сам Турсунбеков в интервью Лейле Саралаевой:«Вы сказалирадио «Азаттык», что Мырзакматов хотел сотрудничать с партией СДПК. Каким

образом это было?- В политсовете партии «Улуттар биримдиги» естьКубан Мамбеталиев, известный журналист и публицист, которого я считаю своим

агаем. Он пришел ко мне от имени Мырзакматова, мы несколько раз встречались,

старались найти общие точки соприкосновения. Но пока шли переговорные процессы,

на Мырзакматова было возбуждено уголовное дело, поэтому точка в этом вопросе не

была поставлена. С предложением сотрудничества к нам обращались и другие

партии, не только партия Мырзакматова. Я - человек открытый, поэтому со всеми

веду переговоры, а потом провожу консультации с другими членами партии.»Не смотря, на дипломатические способности Турсунбекова, который

даже в парламенте всё чаще выступает в роли миротворца , они часто оказываются не востребованными

сопартийцами. Кажется, что дух

противоречия и вечных выборов проник в почти каждого политика. Пересмотрев американских шоу и полутеатральных речей с геополитической

арены наши местные Путины, Навальные, Трампы и Макроны во всём им подражают,

иногда забывая, что мы небольшая страна, главная цель которой не голливудские

постановки, а выжить, накормить досыта граждан и обеспечить детям достойное

будущее.