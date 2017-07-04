Суд по делу Текебаева. Нового прокурора просили ознакомиться с делом

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания адвокат попросила вывести из зала суда переводчика на время допроса свидетеля. Она обосновала ходатайство тем, что к свидетелю есть вопросы.

Судья разрешил вывести из зала суда переводчика.

В ходе процесса адвокат Канат Хасанов также заявил ходатайство о том, чтобы новый прокурор как участник процесса ознакомился с материалами дела.

"Для объективности прокурор должен взять время для ознакомления с материалами дела", - сказал Хасанов.

В свою очередь представители гособвинения выступили против. В частности, новый участник процесса заявил, что он вступил в дело 28 июня, заменив другого прокурора, и со всеми материалами дела ознакомлен.

В итоге судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвокатов, сказав, что если им понадобится время, они сами попросят об этом.