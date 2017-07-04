Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

Суд по делу Текебаева. Нового прокурора просили ознакомиться с делом

278  1
www, Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания адвокат попросила вывести из зала суда переводчика на время допроса свидетеля. Она обосновала ходатайство тем, что к свидетелю есть вопросы.

Судья разрешил вывести из зала суда переводчика.

В ходе процесса адвокат Канат Хасанов также заявил ходатайство о том, чтобы новый прокурор как участник процесса ознакомился с материалами дела.

"Для объективности прокурор должен взять время для ознакомления с материалами дела", - сказал Хасанов.

В свою очередь представители гособвинения выступили против. В частности, новый участник процесса заявил, что он вступил в дело 28 июня, заменив другого прокурора, и со всеми материалами дела ознакомлен.

В итоге судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвокатов, сказав, что если им понадобится время, они сами попросят об этом.

URL: http://www.vb.kg/362725
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Бермет Осмонкулова
04.07.2017, 15:21
Карма: -5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 26
Минусов: 31
Комментариев: 38

"Для объективности прокурор должен взять время для ознакомления с материалами дела", - сказал Хасанов.

Ого, снова тянуть время! Это дело прокурора, а не адвоката, который состоял в сомнительной комиссии...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  