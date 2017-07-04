Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

В Бишкеке проходит рейд по проверке общественного транспорта

387  0
ВБ

"Пассажирский транспорт. Парковка". Под таким названием в Бишкеке проходит очередной рейд по проверке технического состояния общественного транспорта, соблюдения водителями правил дорожного движения и других требований, обозначенных в Правилах пассажирских перевозок.

Совместное рейдовое мероприятие проводится Управлением городского транспорта, Агентством автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе, УПМ и ГНС.

Во время мероприятия проверено техническое состояние микроавтобусов и автобусов, нарушение правил остановки и других правил дорожного движения, внешний вид подвижного состава и соответствие сидячих мест в салоне бусов малой вместимости с записями на свидетельствах регистрации транспортных средств.

Также сотрудниками ГНС по городу Бишкек была осуществлена проверка на предмет уплаты налогов четвертой группы не только общественного транспорта, но и такси.

По предварительным результатам рейда, два микроавтобуса в связи с неудовлетворительным техническим состоянием и отсутствием предрейсового медицинского и технического осмотра, а также несоблюдением графика отправления и возвращения транспорта помещены на штрафстоянку.

Подобные рейды будут проводиться на территории города Бишкека в течение текущего месяца.

URL: http://www.vb.kg/362726
Теги:
ГНС, транспорт, Бишкек, Патрульная милиция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  