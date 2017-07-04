В Бишкеке проходит рейд по проверке общественного транспорта

"Пассажирский транспорт. Парковка". Под таким названием в Бишкеке проходит очередной рейд по проверке технического состояния общественного транспорта, соблюдения водителями правил дорожного движения и других требований, обозначенных в Правилах пассажирских перевозок.

Совместное рейдовое мероприятие проводится Управлением городского транспорта, Агентством автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе, УПМ и ГНС.

Во время мероприятия проверено техническое состояние микроавтобусов и автобусов, нарушение правил остановки и других правил дорожного движения, внешний вид подвижного состава и соответствие сидячих мест в салоне бусов малой вместимости с записями на свидетельствах регистрации транспортных средств.

Также сотрудниками ГНС по городу Бишкек была осуществлена проверка на предмет уплаты налогов четвертой группы не только общественного транспорта, но и такси.

По предварительным результатам рейда, два микроавтобуса в связи с неудовлетворительным техническим состоянием и отсутствием предрейсового медицинского и технического осмотра, а также несоблюдением графика отправления и возвращения транспорта помещены на штрафстоянку.

Подобные рейды будут проводиться на территории города Бишкека в течение текущего месяца.