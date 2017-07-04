На Ошском рынке отсутствуют урны и забиты ирригационные системы

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) провела работу по санитарному состоянию и заключению договоров на вывоз ТБО с МП "Тазалык" по ТРК "Ош Базары" и прилегающей к нему территории.

В ходе рейдовых мероприятий были проведены разъяснительные работы по соблюдению чистоты и порядка по периметру прилегающей территории, установке элементов благоустройства (урны), запрета сжигания ТБО (мусора), очистки ирригационных сетей и т.д. Инспекторами СЭИ выписаны 50 предписаний на имя торговцев и администрации рынка.

Также составлены 30 протоколов по статьям 488, 489 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлены для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Ленинского района.

Работа в данном направлении продолжается.