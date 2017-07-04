Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

На Ошском рынке отсутствуют урны и забиты ирригационные системы

412  0
ВБ

Санитарно-экологическая инспекция (СЭИ) провела работу по санитарному состоянию и заключению договоров на вывоз ТБО с МП "Тазалык" по ТРК "Ош Базары" и прилегающей к нему территории.

В ходе рейдовых мероприятий были проведены разъяснительные работы по соблюдению чистоты и порядка по периметру прилегающей территории, установке элементов благоустройства (урны), запрета сжигания ТБО (мусора), очистки ирригационных сетей и т.д. Инспекторами СЭИ выписаны 50 предписаний на имя торговцев и администрации рынка.

Также составлены 30 протоколов по статьям 488, 489 Кодекса КР "Об административной ответственности" и направлены для дальнейшего рассмотрения в административную комиссию Ленинского района.

Работа в данном направлении продолжается.

URL: http://www.vb.kg/362727
Теги:
Ошский рынок, санитария
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  