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СБ ООН не будет вмешиваться в спор вокруг Катара

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Совет Безопасности ООН не намерен вмешиваться в разрешение спора между Катаром и рядом стран Персидского залива. Об этом заявил нынешний глава Совета, представитель Китая при ООН Лю Цзеи, рекомендовав Катару самому договориться со своими соседями путём диалога и консультаций.

5 июня Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет прервали дипломатические и торговые отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в союзе с Ираном. Позже от Дохи потребовали прекратить контакты с движением "Братья-мусульмане", закрыть штаб-квартиру телекомпании "Аль-Джазира", сократить дипломатические контакты с Ираном и закрыть турецкую военную базу.

Катар назвал эти требования неприемлемыми и нарушающими международное право.

Срок ультиматума и истекает 5 июля. В этот день министры иностранных дел четырёх бойкотирующих Катар стран обсудят сложившуюся ситуацию на встрече в Каире.

URL: http://www.vb.kg/362729
Теги:
Катар, ООН
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