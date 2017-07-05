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Канада заплатит 8 миллионов долларов бывшему заключённому Гуантанамо

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Канадское правительство принесёт официальные извинения и заплатит 8 миллионов долларов компенсации Омару Хадру (Omar Khadr), который провёл 13 лет в тюрьме по обвинению в убийстве американского сержанта во время боевых действий в Афганистане. Ранее Верховный суд Канады постановил, что Хадр признал свою вину под пытками.

Официально о сделке ещё не объявлено, однако по информации TJournal со ссылкой на The Toronto Star, стороны договорились о сумме компенсации ещё в июне 2017 года. Детали соглашения источник издания раскрывать отказался. Ранее Хадр, родившийся в Торонто, подал иск против канадского правительства на 20 миллионов долларов: по словам адвокатов, его незаконно лишили свободы, а Канада сговорилась с США против заключённого.

Американская армия схватила Хадра в 2002 году, когда ему было 15 лет. Военный трибунал признал его виновным в убийстве сержанта армии США брошенной гранатой во время перестрелки в Афганистане. Хадра посадили в тюрьму в Гуантаномо, где он был самым молодым заключённым. В 2010 году он признал свою вину, а в 2012 году был переведён в канадскую тюрьму.

Адвокаты Хадра утверждали, что в террористическую деятельность его вовлекли родственники. Отец канадца был близок к Усаме бен Ладену: в 2003 году его убила армия США при обстреле здания, где жили высокопоставленные террористы "Аль-Каиды".

В 2015 году Хадр вышел из тюрьмы и принёс извинения семье сержанта. Однако в интервью The Toronto Star он рассказал, что не знает, его ли граната убила военнослужащего, а признание вины было возможностью освободиться. По словам Хадра, он хочет начать всё заново и найти работу в сфере здравоохранения.

URL: http://www.vb.kg/362731
Теги:
Канада
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