Сотрудники ГУГССО МВД своевременно эвакуировали людей во время пожара

Сотрудники Главного управления Государственной специализированной службы охраны своевременно эвакуировали людей во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

17 июня примерно в 01.20 милиционеры при осуществлении своих обязанностей по охране объектов заметили сильное задымление около нового элитного многоэтажного дома, расположенного на улице Киевской. Подъехав поближе, они увидели пожар на седьмом этаже.

Сотрудники ГУГССО сразу же по рации вызвали на место происшествия противопожарную службу. В ожидании приезда пожарных милиционеры не стали терять время, потому что промедление было слишком опасно. Полыхающее пламя могло перекинуться на лестничную площадку, заблокировав тем самым выход для жителей верхних этажей дома.

Время было ночное и почти все жильцы спали. Через громкоговоритель милиционеры стали оповещать людей о пожаре. Услышав крики о помощи, доносящиеся из восьмого этажа, двое сотрудников ГУГССО, заместитель командира взвода А.Тажиканов и милиционер группы задержания К.Сатымкулов стали пробираться на верхние этажи, прикрыв лицо мокрыми полотенцами, и будить всех жильцов. Добравшись до восьмого этажа, вывели из квартиры двух пожилых людей, отвели в безопасное место и других. Милиционеры поднялись до десятого этажа и также разбудили других жильцов дома.

В это время на место приехали пожарные службы МЧС и стали тушить пожар. Очаг возгорания в квартире на седьмом этаже погасили.

По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки. По словам хозяина жилища, он поставил телефон на зарядку. Что произошло после, он так и не понял. Пострадавших граждан во время пожара не было. Если бы задымление и пожар обнаружили позже, могли быть печальные последствия.

Дом сдан в эксплуатацию в прошлом году, хотя и не полностью заселен и некоторые квартиры просто пустуют в отсутствие жильцов.

Благодаря самоотверженности и мужеству сотрудников ГУГССО – А.Тажиканова, К.Сатымкулова, К.Айтибекова, И.Исаева были спасены жизни десятков людей.