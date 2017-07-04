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В суде по делу Текебаева заявили отвод прокурору

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания был допрошен в качестве свидетеля гендиректор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов.

В ходе допроса в зале произошла словесная перепалка между прокурором, подсудимым Текебаевым и адвокатами. 

Перепалка произошла в момент, когда лидер "Ата Мекена" пытался выяснить, как его назначили на должность внешнего управляющего и замдиректора сотового оператора в 2010 году и давал ли он за это кому-то деньги.

Однако вновь назначенный по делу  прокурор возразил данному вопросу и просил суд, чтобы Текебаеву запретили задавать вопросы, не относящиеся к делу.

После этого адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод прокурору. Основанием такому шагу послужило то, что гособвинитель, с ее слов, намеренно срывает вопросы Текебаева. Остальные адвокаты единогласно поддержали данное ходатайство.

Выслушав мнение сторон суд удалился в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/362735
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Чолпон Шакирова
04.07.2017, 17:14
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Отвод суда от Текебаева еще попросите! Вы адвокаты или отводители? 

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