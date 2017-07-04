Незабываемое лето с 4G LTE от MegaCom на Иссык-Куле!

Жаркое лето в самом разгаре! В веренице ярких дней найдите время и посетите излюбленное место отдыха всех кыргызстанцев – озеро Иссык-Куль. На отдыхе мы стремимся убежать от повседневных забот, но в то же время хотим держать руку на пульсе событий и регулярно общаться с близкими людьми. От всемирной сети невозможно оторваться, публикуя свои впечатления и фотографии практически каждый день.

Тысячи отдыхающих могут пользоваться бесперебойной качественной сотовой связью и скоростным мобильным интернетом 4G от MegaCom. Ведь сеть четвертого поколения охватывает практически всю территорию жемчужины Кыргызстана, где располагаются самые популярные курорты, пансионаты и центры отдыха.

С 4G LTE от MegaCom можно делиться в социальных сетях самыми яркими впечатлениями и красочными фотографиями с незабываемого отдыха, скачивать популярную музыку, смотреть любимые фильмы в HD качестве, сериалы, интересные видеоролики и еще многое другое.

При подключении к высокоскоростной технологии 4G LTE от MegaCom убедитесь, что ваше устройство и SIM-карта поддерживают данный формат. Наберите бесплатную команду *460. Если после набора команды *460, система ответит "Замените SIM-карту", обратитесь в ближайший Центр продаж и обслуживания или Фирменный салон компании MegaCom на Иссык-Куле, где вам обменяют старую SIM-карту на новую формата 4G LTE абсолютно бесплатно.

Дополнительная информация, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и интерактивная карта покрытия доступна на сайте 4g.megacom.kg.

4G LTE от MegaCom – почувствуй настоящую скорость!