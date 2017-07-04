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Суд не нашел оснований для отвода прокурора по делу Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, что в ходе заседания адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод прокурору. Основанием послужило то, что гособвинитель, с ее слов, намеренно срывает вопросы Текебаева.

Выйдя из совещательной комнаты, председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвоката. Суд считает, что оснований для отвода прокурора нет.

URL: http://www.vb.kg/362738
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Тимур Байменов
04.07.2017, 17:15
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Откуда ему быть то вообще? За что? Адвокаты Теке, вы хоть иногда думайте, а то у вас одна извилина Афиджанова на всех...

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