Суд не нашел оснований для отвода прокурора по делу Текебаева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, что в ходе заседания адвокат Чынара Джакупбекова заявила отвод прокурору. Основанием послужило то, что гособвинитель, с ее слов, намеренно срывает вопросы Текебаева.

Выйдя из совещательной комнаты, председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство адвоката. Суд считает, что оснований для отвода прокурора нет.