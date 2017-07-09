Микрорайону Джал и ряду жилмассивов энергетики введут ограничение света

В рамках реализации проекта "Развитие сектора энергетики", финансируемого АБР, планируется провести монтаж волоконно-оптических кабелей в г. Бишкек с отключением ВЛ-110 кВ "Ала-Арча – Парковая". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Режим ограничения электроснабжения будет введен с 10 июля по 12 июля с 7.00 до 19.00. На этот период полностью прекратится электроснабжение подстанций 110 кВ "Кыргызская", "Айни" и "Арча-Бешик", от которых запитаны мкрн Джал, ж/м Ынтымак, Арча-Бешик, улицы Гагарина, Табалдиева, Некрасова (р/н Рабочий городок), Ахунбаева (р/н Политеха и БГУ), старый аэропорт.

НЭСК заранее приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

Напомним, ранее энергокомпания информировала о временном ограничении электроснабжения этих участков с 4 по 8 июля. Но связи с повышением температуры воздуха, чтобы минимизировать неудобства для потребителей, монтажные работы перенесены на указанные выше даты.