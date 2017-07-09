Погода
$ 69.30 - 69.69
€ 78.60 - 79.50

Микрорайону Джал и ряду жилмассивов энергетики введут ограничение света

227  0
ВБ

В рамках реализации проекта "Развитие сектора энергетики", финансируемого АБР, планируется провести монтаж волоконно-оптических кабелей в г. Бишкек с отключением ВЛ-110 кВ "Ала-Арча – Парковая". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Режим ограничения электроснабжения будет введен с 10 июля по 12 июля с 7.00 до 19.00. На этот период полностью прекратится электроснабжение подстанций 110 кВ "Кыргызская", "Айни" и "Арча-Бешик", от которых запитаны мкрн Джал, ж/м Ынтымак, Арча-Бешик, улицы Гагарина, Табалдиева, Некрасова (р/н Рабочий городок), Ахунбаева (р/н Политеха и БГУ), старый аэропорт.

НЭСК заранее приносит свои извинения за причиненные временные неудобства.

Напомним, ранее энергокомпания информировала о временном ограничении электроснабжения этих участков с 4 по 8 июля. Но связи с повышением температуры воздуха, чтобы минимизировать неудобства для потребителей, монтажные работы перенесены на указанные выше даты.

URL: http://www.vb.kg/362739
Теги:
НЭСК, отключение электроэнергии, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  