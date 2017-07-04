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Матвиенко: У меня здесь была встреча сначала с друзьями, а потом коллегами

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Родион Решетов

"Утром у нас состоялась встреча с моим коллегой, председателем Жогорку Кенеша, а также с депутатами и сенаторами. И знаете, это была встреча друзей". Об этом сегодня, 4 июля, представителям СМИ рассказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Она также отметила, важную роль того, что наши страны вышли на уровень Евразийского сотрудничества. И несмотря на тот факт, что союзу около двух лет в составе с Кыргызстаном, альянс уже дает результаты.

"У всех стран Европы, России за последние годы в результате мирового кризиса очень невысокие коэффициенты роста экономики и ВВП. Вот тут, например, в Кыргызстане по итогам прошлого года ВВП вырос на 3,7% и рост промышленности составил 3,8%. То есть сейчас Кыргызстан демонстрирует отличные показатели при нулевой инфляции", - сказала Матвиенко.

В свою очередь торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков добавил, что в первом квартале этого года торговый оборот между Кыргызстаном и Россией вырос на 22,7%, что является также отличным показателем.

URL: http://www.vb.kg/362740
Теги:
промышленность, Россия, Кыргызстан, экономика, Чыныбай Турсунбеков
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Комментарии
Салкын Таалиева
04.07.2017, 17:26
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Комментариев: 21

Есть все таки у спикера задатки дипломата. С ним внешняя политика страны будет в безопасности.

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Мира Султанова
04.07.2017, 17:31
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Комментариев: 19

Спикер уверенно поведет Кыргызстан по пути развития и мирного сосуществования со всеми нашими соседями, тем самым продолжая вектор нынешнего президента. 

+2
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pok lian
05.07.2017, 02:05
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Комментариев: 5

Мира Султанова

Спикер уверенно поведет Кыргызстан по пути развития и мирного сосуществования со всеми нашими соседями, тем самым продолжая вектор нынешнего президента. 

Турсунбеков & Жээнбеков  -   тандем, что не даст бакиевым, акаевым спустить последние семь лет в унитаз.

0
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