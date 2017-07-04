Матвиенко: У меня здесь была встреча сначала с друзьями, а потом коллегами

"Утром у нас состоялась встреча с моим коллегой, председателем Жогорку Кенеша, а также с депутатами и сенаторами. И знаете, это была встреча друзей". Об этом сегодня, 4 июля, представителям СМИ рассказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

Она также отметила, важную роль того, что наши страны вышли на уровень Евразийского сотрудничества. И несмотря на тот факт, что союзу около двух лет в составе с Кыргызстаном, альянс уже дает результаты.

"У всех стран Европы, России за последние годы в результате мирового кризиса очень невысокие коэффициенты роста экономики и ВВП. Вот тут, например, в Кыргызстане по итогам прошлого года ВВП вырос на 3,7% и рост промышленности составил 3,8%. То есть сейчас Кыргызстан демонстрирует отличные показатели при нулевой инфляции", - сказала Матвиенко.

В свою очередь торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков добавил, что в первом квартале этого года торговый оборот между Кыргызстаном и Россией вырос на 22,7%, что является также отличным показателем.