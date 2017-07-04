Сегодня: репрессированные Саляновы, атамекеновский фарс, танец спикеров

Семейная династия. Скрывающийся за границей дядя Саляновой готов дать показания по убийству Камилы Дуйшебаевой. Только пока никто не знает, правда ли это на самом деле, так как об этом сообщили родственники объявленного в розыск дяди экс-генпрокурора. Сейчас он по совету семьи скрывается где-то за кордоном. В искренность намерений близких Саляновой верится с трудом, так как даже следствие по делу о расправе над молодой девушкой они называют политически мотивированным.

Заказом властей у них является все: и продление лицензии Елисееву, и махинации мужа Саляновой при поставках угля на ТЭЦ, и хищения в десятки миллионов сомов при строительстве здания Генпрокуратуры. По версии Саляновой и ее родственников, раскрытие этих преступлений политически мотивировано. Честно говоря, весь этот бред, который они несут, уже порядком надоел, и всем глубоко плевать на вопли о репрессиях. Общественность ждет, когда убийцы, коррупционеры, воры и мошенники наконец окажутся за решеткой.

Фарс атамекеновских юристов. Они не хотят отвечать за дезинформацию о принадлежности груза разбившего турецкого Боинга. Напомним, авторы фейка о "Гремучей змее" ссылаясь на информацию, полученную от турецких спецслужб, заявляли о том, что в самолете находились товары принадлежащие семье президента Атамбаева. Эти сведения, кстати, недавно опровергла парламентская комиссия.

Сегодня адвокаты демонстративно покинули заседание суда, где рассматривался иск Генпрокуратуры непосредственно к ним. Канатбек Азиз и Таалайгуль Токтакунова не желают отвечать за распространение публично озвученной лжи. Какие последствия повлечет за собой демонстративное неуважение к суду со стороны практикующих юристов, пока непонятно.

И потанцевали, и поговорили. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и спикер Совета Федераций России Валентина Матвиенко приняли участие в работе культурно-образовательного форума "Дети Содружества". Он проходит в эти дни на побережье Иссык-Куля. Политики поговорили с юными участниками и заявили о том, что подрастающее поколение в странах СНГ должно помнить общую культуру и продолжать традиции.

Матвиенко и Турсунбеков побывали и на пляже, где участники форума исполнили для них зажигательный танец. Спикеры парламентов тоже пустились в пляс, чем немало удивили журналистов. В рамках мероприятия политики также провели встречу тет-а-тет, тема ее, естественно, не раскрывается. Самое важное часто остается за закрытыми дверями. Главное, чтобы выводы были сделаны правильные.

Мэрия Бишкека закупает 50 новых троллейбусов. Тендер находится на стадии завершения и уже в ближайшее время заказчик в лице муниципалитета приступит к изучению поданных заявок. Как ожидают в Управлении городским транспортом, в течение 3-6 месяцев новые комфортабельные машины на электрической тяге уже выйдут на маршруты.

В мэрии подчеркивают, что работа по обновлению и расширению парка муниципального транспорта большой вместимости будет продолжена. На сегодняшний день при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития закуплены 79 новых российских троллейбусов. Они уже задействованы в перевозках пассажиров.

Бусы водворены на штрафстоянку. Всего за пару часов до рейда мэрия и УПМ выявили многочисленные нарушения правил перевозки пассажиров в столицы. Два микроавтобуса сняты с линии. В ходе проводимых мероприятий выявляется технически неисправный транспорт и водители, игнорирующие ПДД. Маршрутные такси будут в центре внимания проверяющих органов в течение всего месяца.

Кстати, руководители целого ряда фирм-перевозчиков сейчас выступают с инициативой об увеличении стоимости проезда в маршрутных такси до 30 сомов. В мэрии уже назвали эту цифру нереальной. Кроме того, независимые эксперты считают, что и нынешние тарифы при существующих ценах на дизельное топливо вполне рентабельны. Так что если кто-то не захочет продолжать работу на прежних условиях и откажется от маршрутов, их место тут же займут другие фирмы.

Штормовое предупреждение об аномальной жаре. По данным Гидрометцентра в период с 7 по 9 июля ожидается сухая и аномально жаркая погода. В большинстве районов Кыргызстана средняя суточная температура воздуха ожидается на 6-8 градусов выше многолетней нормы. В выходные столбики термометров поднимутся до +42, и это в тени.

Возможно, правительству впору задуматься о пересмотре рабочего графика. Тем более ранее такие прецеденты уже были. 16 июня в 2015 году по причине аномальной жары до +44 градусов премьер-министр Темир Сариев подписал распоряжение о сокращении продолжительности рабочего дня сразу на 2 часа. Теперь есть повод позаботиться о кыргызстанцах у Сооронбая Жээнбекова.