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С 12 августа в Кыргызстане вступают в силу 18 технических регламентов ЕАЭС

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ВБ

С 12 августа 2017 года в Кыргызстане вступают в силу 18 технических регламентов Евразийского экономического союза. Они имеют прямое действие на территории всех стран интеграционного объединения и действуют без изъятий. Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики КР Эльдар Абакиров.

Он отметил, что при этом будет устанавливаться единая система выхода продукции на рынок, применяться единые документы соответствия продукции и единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС.

"Все это является элементами системы снижения технических и административных барьеров, то есть главной целью является обеспечение беспрепятственного обеспечения прохождения товаров на территорию всех стран членов ЕАЭС", - подчеркнул Абакиров.

Замминистра экономики сообщил, что по состоянию на 24 апреля 2017 года практически по всем действующим техническим регламентам отсылочные нормы регулируются национальным законодательством.

"Из 18 техрегламентов, 8 регулируют безопасность пищевой продукции, один является сквозным. При этом важным условием внедрения техрегламентов на пищевую продукцию, является внедрение на предприятиях системы менеджмента ХАССП, представляющую собой систему оценки и контроля опасных факторов продовольственного сырья, технологических продуктов и готовой продукции. Это является гарантией безопасности пищевых производимых продуктов", - сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что в этой связи возникла необходимость внесения изменений в нормативно-правовую базу страны.

"По каждому техническому регламенту определены ответственные государственные органы. Вступление в силу данных техрегламентов позволит сформировать единое правовое поле для обеспечения безопасности продукции и обеспечить защиту таможенной территории от небезопасной и сфальсифицированной продукции с третьих стран", - подчеркнул Абакиров.

URL: http://www.vb.kg/362742
Теги:
Минэкономики, ЕАЭС, экономика
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