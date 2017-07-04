Ассоциация горнопромышленников: Сфера недропользования КР переживает кризис

Сфера недропользования переживает кризис и нуждается в серьезных законодательных реформах. Об этом сегодня, 4 июля, на круглом столе в пресс-центре "ВБ" заявили члены Ассоциации горнопромышленников и геологов.

По словам президента ассоциации Орозбека Дуйшеева, ситуация в отрасли критическая. Члены ассоциации сформировали свои предложения и направили в виде рекомендации в Национальный совет устойчивого развития страны для включения в Национальную стратегию развития до 2040 года.

Член ассоциации Дуйшенбек Камчибеков рассказал, что они направили более 30 рекомендаций по поправкам в закон о недропользовании, однако в новую редакцию депутаты включили только 8 незначительных изменений.

Другие проблемы, по мнению членов ассоциации, заключаются в регулировании месторождений.

"В последнее время наше государство испытывает определённые трудности, среди населения назревают протесты. Но самый главный момент заключается в том, что на сегодняшний день госкомитет получает заявку от недропользователя, рассматривает ее и в соответствии с ней лицензиат получает разрешение. Потом госкомитет говорит: теперь идите и сами договаривайтесь с населением. Мы считаем, что такой подход не отвечает в полной мере государственным интересам", - сказал Камчибеков.

Ассоциация предлагает выдавать лицензии в два этапа.

В ассоциации привели несколько примеров того, что горнорудная отрасль оказалась в кризисной ситуации. Ее члены заявили, что компания, разрабатывающая месторождение Кумтор, не финансирует разведывательные работы. Прогнозные запасы заявлены до 2026 года, но геологи считают, что их хватит только до 2019 года. Они обратились с этим вопросом в саму компанию, в госорганы, однако никто им не дал ответа о реальных показателях месторождения.

Второе, по словам Камчибекова, на руднике Талды-Булак Левобережный разработчики оказались затруднительном положении. Их золотоизвлекательная фабрика рассчитана на переработку чистого золотого концентрата, а не на золотомедный и сульфидный концентрат.

"В связи с этим мы должны провести реконструкцию фабрики, потратить определенные средства, взять эти средства в долг государства перед этим проектом и в будущем выплачивать эти деньги", - говорит Камчибеков.

В ассоциации также опасаются, что разработка месторождения Джеруй в будущем может стать предметом политических манипуляций, так как в этом проекте кыргызская сторона не имеет своей доли. Поэтому, отмечают члены ассоциации, стороны должны вновь сесть за стол переговоров и обсудить всевозможные варианты.

Члены ассоциации также предлагают властям пересмотреть политику развития Кавакского буроугольного бассейна.

"Это крупное месторождение угля. На сегодняшний день разведаны запасы около миллиарда тонн, а прогнозные запасы составили 2 миллиарда. И когда мы посмотрели, как они его разрабатывают, мы были огорчены. Некоторые предприятия там работают с нарушениями технической безопасности, это может повлечь человеческие жертвы. Некоторые предприятия достаточно развиты, но они уже исчерпывают свои запасы. В таком случае они не могут продолжить работы, так как приграничные районы разрабатывает уже другое предприятие. Поэтому эти вопросы тоже надо рассмотреть", - заявил член ассоциации Картайбек Мукамбетов.