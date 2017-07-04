Матвиенко и Турсунбеков о борьбе с терроризмом и наркотрафиком

Сегодня, 4 июля, в культурном центре "Рух Ордо" перед началом праздничного концерта, посвященного завершению форума "Дети Содружества", торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко ответили на вопросы журналистов.

Так, представителей СМИ интересовал вопрос, какая работа ведется между Кыргызстаном и Россией в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. По словам политиков, определенные мероприятия проводятся, и самым ярким примером являются договоренности в рамках ОДКБ.

"Наши государства сотрудничают не только в экономической сфере, но и в системе правоохранительных органов, специальных служб и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне. И у нас есть совместные механизмы и действия в борьбе с общим злом. Потому что на сегодня уже всем стало понятно, что бороться с новым вызовом - терроризмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими эффективно не может ни одно государство. Даже самое большое и самое мощное государство", - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что бороться нужно совместно, так как это уже транснациональные вызовы. И с Кыргызстаном есть абсолютное взаимопонимание в этом направлении, заключила Матвиенко.

В свою очередь спикер парламента Чыныбай Турсунбеков присоединился к сказанному и подчеркнул важность организации Договора коллективной безопасности.

"Я присоединяюсь к Валентине и я уверен, что ОДКБ - это самая надежная система в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом", - сказал Турсунбеков.