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Матвиенко и Турсунбеков о борьбе с терроризмом и наркотрафиком

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Родион Решетов

Сегодня, 4 июля, в культурном центре "Рух Ордо" перед началом праздничного концерта, посвященного завершению форума "Дети Содружества", торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко ответили на вопросы журналистов.

Так, представителей СМИ интересовал вопрос, какая работа ведется между Кыргызстаном и Россией в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. По словам политиков, определенные мероприятия проводятся, и самым ярким примером являются договоренности в рамках ОДКБ.

"Наши государства сотрудничают не только в экономической сфере, но и в системе правоохранительных органов, специальных служб и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне. И у нас есть совместные механизмы и действия в борьбе с общим злом. Потому что на сегодня уже всем стало понятно, что бороться с новым вызовом - терроризмом, киберпреступностью, наркотрафиком и другими эффективно не может ни одно государство. Даже самое большое и самое мощное государство", - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что бороться нужно совместно, так как это уже транснациональные вызовы. И с Кыргызстаном есть абсолютное взаимопонимание в этом направлении, заключила Матвиенко.

В свою очередь спикер парламента Чыныбай Турсунбеков присоединился к сказанному и подчеркнул важность организации Договора коллективной безопасности.

"Я присоединяюсь к Валентине и я уверен, что ОДКБ - это самая надежная система в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом", - сказал Турсунбеков.

URL: http://www.vb.kg/362744
Теги:
наркотики, экстремизм, терроризм, ЕАЭС, ОДКБ
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Комментарии
Алинур Молдокматов
04.07.2017, 18:32
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Комментариев: 69

Только сообща можно добиться успехов в борьбе  с терроризмом и наркотрафиком, эти проблемы обсуждались и на высшем уровне, хорошо, что Чыныбай Турсунбеков продолжает линию во внешней политике главы гос-ва, так работать будет гораздо эффективнее

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Гэндальф Иванов
04.07.2017, 18:36
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Комментариев: 11

Алинур Молдокматов

Только сообща можно добиться успехов в борьбе  с терроризмом и наркотрафиком, эти проблемы обсуждались и на высшем уровне, хорошо, что Чыныбай Турсунбеков продолжает линию во внешней политике главы гос-ва, так работать будет гораздо эффективнее

А уже есть результаты такой работы,  Гражданам Киргизии могут разрешить работать в России по национальным правам

Комитет Госдумы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, следует из базы документов нижней палаты парламента.

РИА Новости https://ria.ru/society/20170630/1497637737.html

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vatur sareto
05.07.2017, 01:47
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Комментариев: 2

Гэндальф Иванов

Алинур Молдокматов

Только сообща можно добиться успехов в борьбе  с терроризмом и наркотрафиком, эти проблемы обсуждались и на высшем уровне, хорошо, что Чыныбай Турсунбеков продолжает линию во внешней политике главы гос-ва, так работать будет гораздо эффективнее

А уже есть результаты такой работы,  Гражданам Киргизии могут разрешить работать в России по национальным правам

Комитет Госдумы по делам СНГ внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений, следует из базы документов нижней палаты парламента.

РИА Новости https://ria.ru/society/20170630/1497637737.html

Результат реальной  работы Чыныбая Турсунбекова.

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