Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

Свидетель по делу Текебаева не знает, кто может подтвердить слова о взятке

315  2
Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля директора ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom) Азата Базаркулова.

Он сообщил, что с Талантом Базаркуловым, земляком Чотонова (по делу посредником между Текебаевым и Леонидом Маевским), знаком с 2002-2003 года. Они вместе работали в компании "Алтынкен".

"Мы не дружили. Между нами были лишь рабочие отношения. На похоронах Маматкеримова я присутствовал как коллега", - сказал Базаркулов.

На вопрос подсудимого, кто может подтвердить ранее сказанные им слова о том, что ему Маматкеримов рассказал о получении $1 млн Текебаевым, Базаркулов ответил, что никто.

URL: http://www.vb.kg/362745
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Банин Александр
04.07.2017, 17:19
Карма: -9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 57
Комментариев: 48

Повезло Теке, что Маматкеримов умер, а так еще много проблем ему принесло бы. Адвокаты Теке мне кажется немного переигрывают явные моменты. Кстати смеются они толпой как гиены.

0
Цитировать
Жалоба модератору
mozg vzuzu
05.07.2017, 01:57
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4


На вопрос подсудимого, кто может подтвердить ранее сказанные им слова о том, что ему Маматкеримов рассказал о получении $1 млн Текебаевым, Базаркулов ответил, что никто.

подобные вещи говорятся тет-а-тет и не на радио, или с площади через матюгальник

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  