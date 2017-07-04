Свидетель по делу Текебаева не знает, кто может подтвердить слова о взятке

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса суд допросил в качестве свидетеля директора ЗАО "Альфа Телеком" (MegaCom) Азата Базаркулова.

Он сообщил, что с Талантом Базаркуловым, земляком Чотонова (по делу посредником между Текебаевым и Леонидом Маевским), знаком с 2002-2003 года. Они вместе работали в компании "Алтынкен".

"Мы не дружили. Между нами были лишь рабочие отношения. На похоронах Маматкеримова я присутствовал как коллега", - сказал Базаркулов.

На вопрос подсудимого, кто может подтвердить ранее сказанные им слова о том, что ему Маматкеримов рассказал о получении $1 млн Текебаевым, Базаркулов ответил, что никто.