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Из зала суда вывели некоторых сторонников Текебаева

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Из зала судебного заседания вывели несколько человек. Среди них был активист Каныбек Мырзаканов.

Председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек потребовал вывести сторонников из зала, поскольку они, по его словам, мешали вести судебный процесс, громко высказывая свое мнение.

URL: http://www.vb.kg/362746
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Дениза Токоева
04.07.2017, 17:21
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в прошлый раз вывели из зала суда сторонников Теке, которые ржали, у меня ощущение, что у них нет понятие порядочности. каков Теке, такие и слуги.

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mozg vzuzu
05.07.2017, 01:56
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Это не сторонники, а гопота и быдло.

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