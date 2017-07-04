Из зала суда вывели некоторых сторонников Текебаева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Из зала судебного заседания вывели несколько человек. Среди них был активист Каныбек Мырзаканов.

Председательствующий на процессе судья Эрнис уулу Айбек потребовал вывести сторонников из зала, поскольку они, по его словам, мешали вести судебный процесс, громко высказывая свое мнение.