Шестаков: Бабанов может продолжить выбранный курс работы нынешней власти

Очень большой резонанс, который сегодня видится в медийном пространстве Кыргызстана, показывает, что курултай прошел успешно для Омурбека Бабанова, который заявил о своем выдвижении на пост президента. Таким мнением поделился политолог Игорь Шестаков, комментируя выдвижение лидера фракции "Республика – Ата-Журт".

"Сама форма для выдвижения была взята не совсем обычная, как мы видим, сейчас основные кандидаты делают это с помощью съездов, а идея курултая отличает как раз идею выборов президента. Поскольку президент - это не просто представитель и выдвиженец одной партии. Это политик, который объединяет вокруг себя ведущие политические силы, бизнес-сообщества, гражданское общество, СМИ. То есть это политик, который пользуется доверием у различных слоев общества и народа Кыргызстана", - отметил Шестаков.

По его мнению, идея курултая как раз отвечает тем идеям, которые пропагандирует Омурбек Бабанов, – чтобы добиться стабильности президент должен обладать помимо влиятельности высокой договороспособностью и умением консолидировать различные группы общества.

"Мы знаем, что в прошлом созыве парламента, когда была непростая ситуация и не могла сложиться коалиция, Бабанов нашел аргументы и объединил политические партии. Таким образом Бабанов показал, что он готов к диалогу. Моя оценка и многих ведущих экспертов как в самом Кыргызстане, так и за рубежом, шансы Омурбека Бабанова для успешного участия в выборах достаточно высокие", - добавил политолог.

Что касается программы политика, основные тезисы которой были озвучены на съезде, Игорь Шестаков отметил, что в ней прежде всего идет речь о реформах.

"Давайте вспомним 2011 год, когда Бабанов был избран на пост главы кабинета министров страны. Именно тогда у него был целый пакет преобразований, необходимых для модернизации нашей экономики, для более эффективной работы государственной системы. Часть этих идей затем вошла в программу развития страны. Потом мы видели, что те инновации, которые были у Бабанова, пытались внедрить уже последующие премьер-министры. И на мой взгляд, его программа как раз и связана с той работой, которую он начал. Да, у некоторых его идеи вызывают пессимизм. Необходимо коренным образом в случае его победы за несколько лет модернизировать все секторы экономики, улучшить социально-экономическую ситуацию в стране, улучшить жизнь кыргызстанцев. Но я хотел бы сказать: а что, мы должны выбирать президента, который будет обещать, что будет все плохо? По крайней мере каких-либо мифических обещаний в программе Бабанова я не услышал и не увидел. Надо четко понимать, что Кыргызстан находится в непростой социально-экономической ситуации. И те векторы, которые были обозначены, о них говорят давно представители деловых кругов, представители политических организаций", - сказал эксперт.

Шестаков напомнил, что борьба с коррупцией была одной из основополагающих идей программы Алмазбека Атамбаева. Ему многое удалось сделать в этом направлении, но, естественно, не все проблемы решены.

"Здесь, я думаю, Бабанов продемонстрировал преемственность той работы, которая велась при президенте Атамбаеве. Четко обозначены внешнеполитические приоритеты - на дальнейшее развитие сотрудничества с Евразийским союзом, Россия была закреплена в качестве главного стратегического партнера. Я бы еще отметил, что большое внимание было уделено поддержке предпринимательства. Потому что без успешного бизнеса и деловой активности страны невозможно улучшить экономические показатели. А только с помощью кредитов мы больше влезаем, скажем так, в долговую яму. Поэтому, естественно, надо делать ставку на предпринимательство. Все эти факты отражают те условия, которые необходимы, чтобы Кыргызстан развивался как успешное государство в будущем", - заключил Игорь Шестаков.