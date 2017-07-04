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Еще один свидетель подтвердил, что Модин хотел руководить MegaCom

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания в качестве свидетеля допросили коммерческого директора "Нуртелекома" (мобильный оператор "О!") Максима Сидоренко.

Он пояснил суду, что с Алексеем Модиным (посредником между Леонидом Маевским и Текебаевым) он познакомился в 2006-2007 годах будучи на должности в компании "Скай Мобайл" (ныне сотовый оператор Beeline).

После того как он вместе с Модиным стал работать в "Нуртелекоме", последний летом 2010 года предложил войти в его команду и работать с ним в MegaCom.

"Он сказал, что скоро займет руководящую должность в MegaCom. Я сказал, что если меня устроит должность и зарплата, то соглашусь. В итоге осенью 2010 года Модин покинул "Нуртелеком", больше я не общался с ним", - сказал Сидоренко.

URL: http://www.vb.kg/362749
Теги:
MegaCom, Омурбек Текебаев, суд
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Pietro Grassi
05.07.2017, 00:53
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Комментариев: 5

Адвокаты Текебаева поплыли, как пластилин на солнце.

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Pietro Grassi
05.07.2017, 00:53
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Адвокаты Текебаева поплыли, как пластилин на солнце.

0
Цитировать
Жалоба модератору
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