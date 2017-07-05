ГРС ищет подходящие здания для ЦОНов города Бишкек

Председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев проинспектировал работу столичных Центров обслуживания населения (ЦОН).

Глава ГРС наблюдал за процессом обслуживания граждан в загсах, в отделах паспортно-визовых и регистрационных работ, за ходом сбора биометрических данных и процессом выдачи готовых паспортов.

Также Догоев выслушал мнения и предложения граждан по качеству обслуживания. Больше всего людей волновал вопрос больших очередей и малая площадь ЦОНов.

Председатель ГРС разъяснил гражданам, что столичные ЦОНы ежедневно обслуживают около 2 тысяч человек. "В данное время разрабатываем пути решения проблем, в частности, предлагается менять формат работы центров. Также вопрос стоит со зданиями для ЦОНов. Я уже дал соответствующее поручение для поиска подходящих зданий. Как только будет найдено подходящее здание, откроем третий ЦОН в Бишкеке, где будет располагаться Ленинский район. Также планируем перевести в новое здание ЦОН-2, находящийся на ул. Чолпон-Атинской", - сказал он.