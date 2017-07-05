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Арабские страны подтвердили информацию о получении ответа от Катара

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Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет подтвердили информацию о том, что Катар дал ответ на выдвинутые ранее арабскими странами требования в его адрес. Об этом сообщает RT со ссылкой на Саудовское агентство печати.

"Четыре арабские страны получили ответ Катара через Кувейт перед окончанием срока [ультиматума], продлённого по просьбе эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Ответ будет дан в подходящее время", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что власти Катара через представителя Кувейта передали главе МИД Саудовской Аравии Аделю аль-Джубейру ответ на представленный ранее стране ультиматум от ряда арабских стран.

5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. Позднее к ним присоединились власти Ливии, Йемена, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.

URL: http://www.vb.kg/362752
Теги:
Катар
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