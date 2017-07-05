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Президент КР и глава МИД обсудили вопросы внешнеполитической политики

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ВБ

Алмазбек Атамбаев 4 июля принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности Министерства иностранных дел по реализации внешнеполитического курса страны.

Абдылдаев также доложил о планах по реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента КР в Россию с посещением ее субъектов - Башкортостана и Татарстана.

Кроме того, глава МИД также остановился на вопросах подготовки совместно с аппаратом президента к проведению в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", где планируется участие представителей ряда стран Европы и Азии.

Атамбаев дал Министерству иностранных дел ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию приоритетных направлений внешней политики страны.

URL: http://www.vb.kg/362753
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МИД
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Комментарии
Тимур Байменов
05.07.2017, 15:53
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 66
Минусов: 55
Комментариев: 73

Внешняя политика развивается при нынешнем президенте и это огромный подарок следующему главнокомандующему.

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Бермет Осмонкулова
05.07.2017, 18:25
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 31
Комментариев: 40

Международные отношения сейчас на качественно новом уровне. Надо и дальше держаться этого курса.

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