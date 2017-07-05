Президент КР и глава МИД обсудили вопросы внешнеполитической политики

Алмазбек Атамбаев 4 июля принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о текущей деятельности Министерства иностранных дел по реализации внешнеполитического курса страны.

Абдылдаев также доложил о планах по реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита президента КР в Россию с посещением ее субъектов - Башкортостана и Татарстана.

Кроме того, глава МИД также остановился на вопросах подготовки совместно с аппаратом президента к проведению в Кыргызстане международного Форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", где планируется участие представителей ряда стран Европы и Азии.

Атамбаев дал Министерству иностранных дел ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию приоритетных направлений внешней политики страны.