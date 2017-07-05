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За полгода ФКП "Карасук" забраковал 4,5 тысячи тонн продукции из КР и РК

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Руслан Изреков

За полгода фитосанитарный контрольный пост "Карасук" забраковал 4,5 тысячи тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем возвращенной в ФКП "Карасук" подкарантинной продукции вырос почти в десять раз. Безусловно, это связано с усилением мер по недопущению незаконного ввоза продукции, в том числе в связи с возможным ее реэкспортом из стран, в отношении которых введены ответные ограничительные меры.

Так, по итогам первого полугодия 2017 года 4 510 тонн подкарантинной продукции и 1 060 единиц семенного и посадочного материала казахстанского, кыргызстанского, узбекистанского и таджикистанского происхождения, а также 39,5 тонны растительной продукции китайского происхождения, полтонны марокканских и пакистанских мандарин и 300 кг иракских сушеных фиников задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на ФКП "Карасук". Продукция следовала автомобильным транспортом с территории республик Казахстана и Кыргызстана для реализации в городах Сибирского федерального округа. При этом основная часть подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска предназначалась для последующей реализации на новосибирском плодово-овощном рынке "Хилокский".

Однако при проведении карантинного фитосанитарного контроля инспекторами было установлено, что партии перевозились либо в отсутствие маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, либо без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, а также с истекшим сроком действия или недействительным фитосанитарным сертификатом.

В соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений ввоз на территорию Российской Федерации всех партий растительной продукции был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Казахстан и Кыргызстан.

URL: http://www.vb.kg/362757
Теги:
Россия, сельское хозяйство, экспорт, фитосанитарный контроль
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