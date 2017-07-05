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Группа "Тумар" выступит в шоу талантов среди ЛОВЗ в Алматы

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Айдана Абдуваитова

Танцевальная группа с участием ЛОВЗ "Тумар" примет участие в шоу талантов в Алматы. Об этом рассказал руководитель группы Эрмек Кадыров.

Шоу талантов среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 13 июля в Алматы.

"Вообще-то, это чисто казахское национальное шоу, но соседи посмотрели наш номер и приняли решение, что мы тоже должны выступить. Покажем номер, с которым выступали в Чехии. Наш проект "Тумар" существует уже более пяти лет, и всякий раз убеждаюсь, что это прекрасный путь вовлечения людей с ограниченными возможностями в текущий привычный ритм жизни здоровых людей. Вот и сейчас я работаю вожатым в инклюзивном лагере на Иссык-Куле для 30 детей с ДЦП, синдромом Дауна и другими проблемами здоровья, которые, как и все другие дети, отдыхают, принимают участие в соревнованиях и просто радуются солнцу и лету. По возвращении сразу выеду с "Тумаром" в Алматы на шоу талантов", - рассказал Кадыров.

В группе танцуют ребята на инвалидных колясках. Они активно участвуют в общественной жизни, в благотворительных проектах, а также представляют страну на международных конкурсах. В июле 2015 года группа дошла до полуфинала конкурса Yetenek Sizsiniz, а в ноябре 2016 года заняла третье место на шоу Česko Slovensko má talent, в январе этого года группа участвовала на кастинге шоу America's Got Talent в Нью-Йорке.

URL: http://www.vb.kg/362758
Теги:
инвалиды, конкурс, шоу-бизнес
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