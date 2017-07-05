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ГКНБ: На пользователя "Вконтакте" возбуждено уголовное дело

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ВБ

ГКНБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий установил пользователя социальной сети "Вконтакте" под именем Ахмад Асадуллаев, который в своих комментариях вызвал негативную реакцию отдельных интернет-пользователей, унижающих честь и достоинство представителей другой нации.

Установлено, что пользователь А.Дж. через подставное фото в социальной сети "Вконтакте" активно и открыто выражал негативное отношение к представителям другой нации и государственной символике Кыргызстана.

Согласно заключению филолого-политологической экспертизы, в постах данного пользователя имеются признаки действий, направленные на возбуждение национальной вражды и унижение национального достоинства, а равно пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к иной национальности.

По данному факту Следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении А.Дж., опубликовавшего посты и комментарии, по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 299 ("Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР.

Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/362762
Теги:
ГКНБ, межэтнический конфликт, социальные сети
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Комментарии
Самат Медетов
05.07.2017, 10:54
Карма: +8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 2
Комментариев: 7

и ведь таких в сети тьма. в реале это может быть и небольшая группа людей, но настрогают фейковых аккаунтов и создают негативную атмосферу

+4
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bahtybek nur
05.07.2017, 11:27
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 5

Самат Медетов

и ведь таких в сети тьма. в реале это может быть и небольшая группа людей, но настрогают фейковых аккаунтов и создают негативную атмосферу

А думал наверняка,  Ахмад Асадуллаев, что его никто не найдёт никогда и в глаза его бестыжие не посмотрит?!.))

+4
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oZy
05.07.2017, 12:16

Ну что ребята-падлецы , вот и цитата к вам из филма "Джентльмены удачи " прилетела  ....финита ля комедия. 

+3
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Молодцы
05.07.2017, 12:32

Ну, хоть наконец-то, взялись за этих уродов! Которым нужна война, разруха, вражда...

Боритесь активнее! Вот это нужное дело. Там работы ГКНБшникам хватит надолго.

Долой из сетей этих уродов!!!

+3
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Тимур Худяков
05.07.2017, 13:58
Карма: +78
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 115
Минусов: 37
Комментариев: 68

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-4
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Актан
05.07.2017, 14:32

Вообще-то надо также привлекать к ответственности модераторов, которые пропускают всякую националистическую грязь. Например в Вечерке регулярно читаю комменты всяких дебилов, скажем так  из ближнего зарубежья,хотя это не факт. Могут и наши нацмены зашифроваться под соседей и оскорблять кыргызов и Кыргызстан. Модераторы на то и модераторы чтобы не пропускать подобное, но ведь пропускают! Соответственно, возникают мысли что в Вечерке модераторами работают только нацики из нацменов, а кыргызов там по определению нет. Когда я в следующий раз прочитаю очередной оскорбительный коммент в отношении кыргызов, в первую очередь я напишу заявление в ГКНБ на модераторов Вечерки. Модераторы Вечерки пропустите мой коммент, если вы нормально работаете!

0
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ЧОП
05.07.2017, 15:23

Если ты такой смелый и правдолюб, открой свое настоящее иммя Тимр Худяков и выстави фотографию. Чтобы вся страна знала кто ты есть. А этот лузер будет сидеть и есть за что. и наверняка еще какой нибудь не просто провокатор а наемник работающий на НПО. ... там много таких, не удивляясь Худяков, что и ты такой же и тебя выловим, рано или поздно 

+3
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Банин Александр
05.07.2017, 15:29
Карма: -47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 104
Комментариев: 51

Ну наконец-то ГКНБ занялось этими провокаторами. 

+3
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Не надо ляля
05.07.2017, 16:10

Есть же на свете идиоты.

+2
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Тимур Байменов
05.07.2017, 17:35
Карма: +11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 66
Минусов: 55
Комментариев: 73

Надо обезопасить наше интернет пространство от таких баранов. Развелось их как грязи!

+3
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Чолпон Шакирова
05.07.2017, 18:18
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 36
Комментариев: 67

Таких сейчас больных в сети полно!!! Их надо вычислять и наказывать, паразиты!

+2
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Кыргыз
05.07.2017, 19:34
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Тимур Худяков

Ну что сказать  -  началось..., скоро будут всех сажать, за критику или негатив. Я не пойму, это его личная страница, если не нравится что он пишет, то ограничьте ему доступ, закиньте в черный список. Все что происходит в интернете должно там же оставаться, мало ли что человек пишет, он может написать что он богатый, известный, спасает людей, а в это время быть обычным - пусть фантазирует.

    Далее пойдет что за критику власти начнут сажать, штрафовать и так далее. 

Что касается межрелигиозной, национальной ненависти - так это во всех оно есть, уж поверьте - хорошо что мы не больны "духовными скрепами" но в любом человеке есть частичка национализма, и пусть напишет об этом в соц.сетях - и там его национализм и живет и с ним будут общаться только такие же уроды как он. В религиозном плане - можно сажать за неверие, атеизм. 

  Никогда не понимал как можно злится на человеке в сети, если умеешь вести диалог и дискуссии - то тебе не страшны никакая критика и угрозы, если не умеешь - то закидываешь в черный список. А завуалировано можно любого высокопоставленного человека накуй послать - и пусть филологи голову ломают, тот же сарказм.

  Как по мне это неправильно -  я за здоровую дискуссию и конструктивную критику. 

  И если администрация соц.сети не контролирует свой ресурс, и не знает что там происходит - то пусть закрывают эту сеть, пусть установят штрафы, баны, "репорты", жалобы - если еще будут сажать людей, то мы как граждане будем просить закрыть саму сеть которая является рассадником национализма и религиозной нетерпимости! Потому что именно эта сеть дает пространство для националистов!!!!!

Уродов как ты и других надо сажать, а давай он про твою мать напишет. Мне пофиг сарказм или ещё что я бы ввёл вообще смертную казнь. Кто его защищает урод. Правильно гкнб делает всё.

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