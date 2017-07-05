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Минздрав: Нуждающихся в гемодиализе 280 пациентов передадут в частные руки

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Родион Решетов

Сегодня, 5 июля, в Бишкеке в ходе пресс-конференции специалисты Министерства здравоохранения рассказали о том, что в скором времени в Кыргызстане начнут свою работу частные центры гемодиализа.

Как отметил начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Медер Исмаилов, на сегодняшний день около 80-90% аппаратуры гемодиализа не соответствуют высшим стандартам. Поэтому и были привлечены частные партнеры.

Так, поступило пять заявок на прохождение технической оценки и право на дальнейшую работу. Однако из них проверку прошла только одна компания, так как были очень жесткие требования.

Между тем специалисты отмечают, что, к сожалению, в Кыргызстане продолжает увеличиваться процент пациентов, нуждающихся в гемодиализа. Кроме того, как отметил Исмаилов, сейчас Кыргызстану нужно продвигать вопросы пересадки органов.

"В плане у нас открыть медцентры в городах Ош и Джалал-Абад. Планируется около 280 пациентов передать частным больницам. Лечение они будут получать также бесплатно. Сейчас компании должны прийти со своим помещением и оборудованием", - сказал представитель Минздрава.

Исмаилов также отметил, что данный шаг позволит сократить пациентов в государственных больницах. Но это не приведет к полному закрытию медучреждений, некоторые отработавшие свой срок эксплуатации аппараты будут заморожены. Кроме того, часть специалистов частные компании трудоустроят у себя, как уже опытных врачей.

URL: http://www.vb.kg/362764
Теги:
Минздрав, гемодиализ
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