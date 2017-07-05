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Президент выпускникам школ: Никогда не сдавайтесь

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Аида Джумашева, Янис Свикланс

Сегодня, 5 июля, в ходе церемонии чествования выпускников общеобразовательных школ, набравших наивысшие баллы по результатам ОРТ и обладателей "золотых" сертификатов президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев призвал молодых людей всегда идти вперед и никогда не сдаваться, несмотря ни на что.

По его словам, нельзя ломаться перед трудностями.

"Вот мне почти 61 год. В школе я был отличником и учился на одни пятерки. Я понимаю, что всех успехов я добился благодаря знаниям, которые получил в школе. Все знания, которые я получил в школе, и книги оказали влияние на мое будущее. Я рано женился, поэтому не смог нормально учиться дальше, так как работал в Москве. Мне приходилось работать дворником, кочегаром, но полученные мной в школе знания пригодились", - сказал Атамбаев.

Президент в своей речи также призвал выпускников не идти по пути слепой веры, а идти по пути знаний.

"Еще пророк говорил, что один час занятий равен ночи молитвы. Занимайтесь наукой. Бойтесь слепой веры. Я привел пример арабской культуры и ислама. Ислам основан на знаниях, поэтому он распространился по земному шару. Когда арабы поняли, что спорить нельзя, пришел упадок. Сам арабский халифат погиб. И те, кто путает слепую веру в бога и арабскую культуру – это большая беда. Учиться нужно всю жизнь", - отметил президент.

URL: http://www.vb.kg/362768
Теги:
Алмазбек Атамбаев, дети, школа
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