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Футбол: Олимпийская сборная Кыргызстана уступила Катару

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Гулиза Авазова

Олимпийская сборная Кыргызстана уступила матч Катару в рамках международного турнира U-23 nations tournament в Дохе. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

Как сообщается, в рамках второго круга сборная Кыргызстана встретилась с Катаром и первый тайм матча завершился без забитых голов. В начале второго периода хозяевам удалось повести в счете. Отметим, концовка матча выдалась нервной и с обилием нарушений. На 85-й минуте за нарушение в своей штрафной вторую желтую карточку получил капитан Бахтияр Дуйшобеков и покинул поле.

Также был назначен 11-метровый в ворота кыргызсатанцев и реализовал его капитан катарцев, установив окончательный счет в матче - 2:0.

"Поддержка на стадионе "Аль-Саад" в Дохе была потрясающей. Около 50 соотечественников из диаспоры в Катаре пришли поддержать ребят. Жаль, что не удалось порадовать победой", - сообщает ФФКР.

Отметим, в рамках первого круга кыргызстанцы сыграли вничью с Катаром 3:3, а затем уступили Узбекистану (0:1). Сегодня, 5 июля, вновь сыграют с Узбекистаном.

URL: http://www.vb.kg/362772
Теги:
турнир, футбол
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