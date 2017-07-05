Президент: Мы не можем быть счастливы нигде, кроме нашей страны

Мы не можем быть нигде счастливы, кроме нашей страны. Об этом сегодня, 5 июля, в ходе чествования выпускников общеобразовательных школ, набравших наивысшие баллы по результатам ОРТ, и обладателей "золотых" сертификатов заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, где бы люди не были, однажды всех потянет на родину.

"Помните, что мы нигде не сможем жить счастливо, кроме нашей страны - Кыргызстана. У нас для этого все есть, у нас есть люди. И где бы вы не были, вас обязательно потянет на родину", - отметил Атамбаев.

Глава государства призвал выпускников быть честными, уметь прощать и никогда не сдаваться.