Кандидат от СДПК. Интрига сохраняется или все давно решено?

Заявления о возможном выдвижении Чыныбая Турсунбекова в президенты вызвало противоречивые эмоции как в обществе, так и в других штабах, не связанных с властью претендентов на пост главы государства. Отдельные политические силы уже начали потирать руки в предвкушении того, что два сильных кандидата от СДПК подробят собственный электорат и тем самым откроют дорогу к политическому олимпу тем, кто в принципе не имел реальных шансов на успех.

Эксперты незамедлительно начали рисовать расклады неизбежного краха СДПК, если от этой партии решат одновременно баллотироваться премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и глава парламента Чыныбай Турсунбеков. Этот самоубийственный для партии власти вариант начали активно продвигать зарубежные политтехнологи, как будто невзначай нахваливая самоотверженного спикера Жогорку Кенеша, который в решающий для Кыргызстана момент передачи власти вдруг решил стать самостоятельной политической фигурой и выкатить свои политические амбиции.

С одной стороны, тема достаточно щекотливая, так как речь идет не только об устойчивости СДПК и даже не о ее политическом будущем. Интриги внутри правящей партии накануне выборов, которые по сути определяют будущее страны, могут иметь крайне печальный финал. Причем не только для социал-демократов. Вся страна может оказаться в зоне турбулентности, а деструктивных сил, заинтересованных в раскачивании обстановки в Кыргызстане, более чем достаточно. Причем сейчас они активно объединяются.

С другой стороны, весь этот политический спектакль с разладом и трениями в партии СДПК сыграл социал-демократам только на руку. Жээнбеков активно работает на посту премьера и в дешевом пиаре совершенно не нуждается. Сейчас плоды его деятельности жители регионов видят воочию. Он не заезжий гастролер, который раз в пять или шесть лет приезжает с концертом в село и устраивает той, чтобы получить голоса избирателей. На такие трюки даже в глухой глубинке уже никто не ведется.

Чыныбай Турсунбеков тоже успел себя презентовать как сильный государственный деятель и управленец. Он уверенно держал в узде парламент, а события последних дней продемонстрировали, что спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана имеет серьезный вес на внешнеполитической арене. Недавние визиты председателя Государственной думы Вячеслава Володина и спикера Совета федераций России Валентины Матвиенко яркое тому подтверждение.

Зажигательный танец двух спикеров российского и кыргызского парламентов на иссык-кульском пляже стал свидетельством не только прочных межгосударственных связей, но и теплых дружеских отношений между тяжеловесными политиками. Турсунбеков и Матвиенко пустились в пляс вместе с участниками детского культурно-образовательного форума "Дети Содружества". Это мероприятие на побережье жемчужины Кыргызстана проводилось под эгидой СНГ, что является еще одним объединяющим устремлением и фактором стабильности.

И все-таки, может ли начаться соперничество между Жээнбековым и Турсунбековым за президентский пост? Это весьма и весьма сомнительно. Так как СДПК - это фундамент, на котором выстроена вся вертикаль власти в Кыргызстане, рушить его сознательно - значит заведомо обрекать себя на провал. И кроме того, все прекрасно понимают, что президент не может быть полновесной политической фигурой, если у него не будет поддержки в парламенте. Принцип "разделяй и властвуй" в данном конкретном случае неприемлем. Это не местные или парламентские выборы, где победителей бывает несколько, и благодаря союзнической поддержке дружественных партий можно получить контрольный пакет.

Свою версию возможных политических раскладов в эксклюзивных комментариях "ВБ" изложил известный политолог Марс Сариев: "Ситуация в партии СДПК очень интересная, и к 15 июля должен определиться единый кандидат в президенты. Я думаю, что после того шума, который сейчас поднят вокруг Чыныбая Турсунбекова как самовыдвиженца, все уляжется. Там на самом деле вряд ли возможен раскол. И вряд ли Чыныбай Турсунбеков, несмотря на то что это самостоятельная и сильная фигура, мог бы пойти против президента Атамбаева, линии партии и т.д. Сейчас в наличии два кандидата. Чыныбай Турсунбеков до 15 июля консолидирует северный электорат, Жээнбеков работает по южным регионам. Таким образом они ведь отбирают аудиторию у Бабанова и Сариева. А вот на съезде кандидаты СДПК уже продемонстрируют сплоченность. И кто-то уступит пальму первенства и, возможно, пойдет на премьерство. Поэтому я не думаю, что в СДПК есть внутренний конфликт. Я не исключаю еще вариант того, что как бы "противостоянием" двух сильных фигур внутри СДПК прокладывалась дорога третьему кандидату "Х", возможно, такая фигура и готовилась для внутренних, внешних игроков и электората. Об этом сложно сейчас говорить. Но, скорее всего, кто-то из двух кандидатов СДПК, продемонстрировав плюрализм и борьбу мнений внутри партии, сдаст свою позицию и пойдет в тандеме. Скажем, Сооронбай Жээнбеков - в президенты, а Чыныбай Турсунбеков - в премьер-министры. Или наоборот. Это не меняет расклада и лишь демонстрирует, что СДПК - сплоченная и монолитная партия".

В любом случае процесс консультаций и формирование штабов кандидатов сейчас в самом разгаре. При этом не стоит забывать, что ни одно серьезное политическое мероприятие не обходится без элементов драматургии. Политики всегда должны быть на слуху и должны уметь демонстрировать не только свою самостоятельность, но и дипломатичность, если это касается интересов государства. Ну а кроме того, может быть уже сейчас нужно подумать о том, кто сможет принять управление страной через 6 лет. Президентский срок пролетит очень быстро и по Конституции он только один.