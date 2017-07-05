Адвокат: Обвинения родственникам Ибрагима "накрутили" из-за резонанса

В уголовном деле по обвинению супружеской пары в избиении и причинении вреда Ибрагиму допущены грубые нарушения, поэтому дело должно быть вновь пересмотрено. С таким заявлением сегодня, 5 июля, на пресс-конференции выступил адвокат обвиняемых Бактыбек Асамудинов.

Экспертиза не ответила на вопросы

Адвокат не исключает вину своих подзащитных и справедливое наказание, но считает, что из-за резонанса и общественного давления суды работали исключительно в обвинительном уклоне и проигнорировали многие доводы защиты и нарушения во время следствия. Кроме того, суды не учли, что у пары несколько несовершеннолетних детей.

"Я считаю, что изначально следственные органы возбудили дело по правильным статьям – это статья 161 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей), статья 122 (незаконное врачевание) и статья 104 (причинение тяжкого вредя здоровью). Коли оставили им ребенка, они должны нести ответственность, независимо родственник он или нет. Суть в том, что те телесные повреждения ребенок получил от того, что упал с крыльца, когда пятилетняя дочь родственников внезапно открыла дверь. Он получил сотрясение мозга и на следующий день впал в кому. Его повезли в больницу, где начали оказывать помощь. И здесь правоохранительным органам пошла информация, что якобы ребенок был изнасилован, на его жизнь покушались и так далее. Я могу полноценно ответить, что мы, разобравшись, установили, что именно эти обвинения не имеют ни одного доказательства", - рассказал адвокат.

С 19 по 28 января 2015 года проходила судебно-медицинская экспертиза. Асамудинов считает, что она проходила с грубейшими нарушениями. Экспертиза длилась 10 дней – это считается коротким сроком для проведения полного объективного исследования. В результате не были даны ответы на многие поставленные следствием вопросы. В частности, не был доказан факт изнасилования, не была определена степень ожога и других действий, направленных на попытку убийства мальчика.

"Следственные органы отклоняют наши требования о проведении комиссионной экспертизы. По закону, если экспертиза вызывает сомнения в своей объективности и полноте, то должна быть назначена другая. Наши доводы не были услышаны следственными органами и мы были вынуждены обратиться к СМИ. До сегодняшнего дня однобокая обвинительная информация просочилась в СМИ и общество", - добавил адвокат.

Кроме того, он убежден, что личный контроль президента оказал психологическое давление на ход дела.

"Я понимаю, наш президент как гарант Конституции должен защищать права каждого ребенка, но в этих документах прокуратура Аламудунского района в своих возражениях препятствует объективности, даже в своих официальных письмах пишут, что настоящее уголовное дело является актуальным и резонансным, ход этого дело взят под личный контроль президента Атамбаева. Я глубоко убежден, что наш президент для объективности дал указания Генеральной прокуратуре разобраться. Но считаю, что они подводят нашего президента, и прикрываясь его именем, натаскивают те обвинения, которые были предъявлены следственными органами", - сказал адвокат.

Сейчас они готовятся к рассмотрению дела в Чуйском областном суде.

Ибрагима не могут найти

Сейчас опекуном пяти дочерей осужденного Жаныбека Тулебекова является его брат - Зулхарнаин Тулебеков. Он признает вину своей семьи в том, что не доглядели за судьбой мальчика.

"Ибрагим и эти дети - они все мои родственники, какими бы они ни были. С нами произошла эта трагедия, я понимаю, что мы не досмотрели за Ибрагимом, в какое положение он попал. Мы просим нас понять и простить моих родственников, чтобы помочь остальным детям", - сказал родственник.

Решением суда Ибрагима отдали на попечение мачехи - второй супруги отца. Зулхарнаин Тулебеков рассказал, что родственники в последний раз связывались с мальчиком в январе этого года и с тех пор не могут найти его.

"Невестка развелась с братом, забрала Ибрагима. Мы слышали, что она уже вышла замуж и живет в Джалал-Абаде, но не можем найти их. Мой брат дает нам ложные адреса, путает нас. Он сам тоже исчезает, мы его не можем найти. Он у людей что-то взял, залез в долги и живет такой жизнью, и на нашу голову такая беда случилась из-за него. Я сейчас являюсь опекуном дочерей брата Жаныбека и не могу заниматься поиском Ибрагима. Я попросил своего двоюродного брата связаться с мальчиком, но пока не получается", - рассказал Зулхарнаин Тулебеков.

Напомним, в начале января 2015 года в отделение реанимации Бишкекской детской больницы скорой медицинской помощи привезли двухлетнего Ибрагима, который долгое время находился в коме. У ребенка были множественные травмы головы и следы изнасилования.

Позже выяснилось, что его родители разошлись, а малыша отдали на воспитание в семью дяди, проживающего в селе Озерном. После очередного избиения мальчик впал в кому. Почти полгода мальчик находился в больнице, после выписки в мае 2015 года он был передан на попечение мачехи – второй супруги родного отца. Ибрагим остался инвалидом.

Решением суда отец мальчика был признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по уходу за ребенком и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. По родной матери не было никаких оценок и расследований. Известно, что женщина оставила сына еще в трехмесячном возрасте и уехала на заработки. С тех пор она не связывалась с сыном.

В отношении дяди Жаныбека Тулебекова и тети Айзады Аккозовой было возбуждено уголовное по нескольким статьям. В феврале 2017 года Аламудунский районный суд приговорил Тулебекова к пожизненному заключению, а его жену - к 15 годам колонии.