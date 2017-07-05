Кыргызстан занял 76-е место в рейтинге социального развития

Кыргызстан попал в группу стран с социальным развитием ниже среднего. Об этом сообщается в исследовании американской неправительственной организации Social Progress Imperative.

Американская неправительственная организация Social Progress Imperative проводит ежегодные исследования уровня социального развития стран. Отчет за последний год был опубликован на сайте организации в конце июня.

Согласно исследованию, Кыргызстан занял 76-е место по уровню жизни среди 128 стран мира и оказался в группе стран с социальным развитием ниже среднего. Исследователи отметили достаточно высокие показатели в сфере доступа к начальному образованию, питанию и медицине, информации и коммуникации. Самые низкие показатели отмечены в сфере качества окружающей среды, личного права, толерантности и социального благополучия.

В этой же группе оказались все страны Центральной Азии, Китай, Монголия, Индия, Иран, Алжир, Марокко, Египет, Намибия и Ботсвана.

Лидером по уровню жизни стала Дания, после нее в списке следуют скандинавские страны, Канада, Нидерланды, Австралия, Англия и Германия. Россия оказалась на 67-й позиции среди стран с уровнем развития выше среднего.

Самые низкие показатели социального развития отмечены в африканских странах - Чад, Нигерия, Ангола, Гвинея и другие.