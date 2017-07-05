Вооруженная сирийская оппозиция вступила в переговоры в Астане

Представители вооруженной сирийской оппозиции принимают участие во втором дне переговоров в Астане. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, передает Лента.ру.

"В частности, это представители "Северного" и "Южного" фронтов", - уточнил он.

Ожидается, что в пленарном заседании, которое запланировано на 16.00, примут участие все делегации, в том числе вооруженная оппозиция и наблюдатели, сообщает РИА "Новости". "Что будет приниматься на заседании, как раз обсуждается на двусторонних встречах", - отметил Жайнаков.

В ходе пятого раунда переговоров по Сирии представители России, Ирана и Турции проводят двусторонние встречи. Как пишет РИА "Новости", возможно принятие ряда документов, ключевым из которых является соглашение по зонам деэскалации.

Результатом "Астаны-4" стало подписание тремя странами-гарантами - Россией, Турцией и Ираном, - меморандума о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии - провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.