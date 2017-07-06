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Финальный сезон "Игры престолов" выйдет с полнометражными сериями

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Хронометраж эпизодов финального сезона "Игры престолов" могут увеличить - об этом на фестивале Con of Thrones проговорилась звукорежиссер сериала Пола Фэйрфилд. Восьмой сезон станет самым коротким: снимут всего шесть серий. Но их хронометраж будет доходить до 80 минут, пишет Buro24/7.

Также Фэйрфилд анонсировала седьмой сезон, который стартует на HBO 16 июля. Его серии будут длиться по часу, за исключением финального 82-минутного эпизода.

Сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. В его основу лег цикл книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".

URL: http://www.vb.kg/362783
Теги:
кино, телевидение
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