Финальный сезон "Игры престолов" выйдет с полнометражными сериями

Хронометраж эпизодов финального сезона "Игры престолов" могут увеличить - об этом на фестивале Con of Thrones проговорилась звукорежиссер сериала Пола Фэйрфилд. Восьмой сезон станет самым коротким: снимут всего шесть серий. Но их хронометраж будет доходить до 80 минут, пишет Buro24/7.

Также Фэйрфилд анонсировала седьмой сезон, который стартует на HBO 16 июля. Его серии будут длиться по часу, за исключением финального 82-минутного эпизода.

Сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. В его основу лег цикл книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".