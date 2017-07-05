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На автодороге Бишкек - Ош стоит "ненастоящий" милиционер с радаром

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Родион Решетов

Управление патрульной милиции по Чуйской области установила на автодороге Бишкек - Ош фальшивого сотрудника органов. Данный макет, по сообщению правоохранительных органов, служит для предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий.

Установлен картонный сотрудник на 143-м километре трассы Бишкек - Ош. В комплектацию макета входит милиционер с радаром и служебный автомобиль.

Данная конструкция установлена на обочине, при этом она хороша видна автолюбителям. Пока данная практика только внедряется, однако, возможно, в скором времени количество картонных постовых увеличится.

Устанавливаться сооружения будут на наиболее опасных участках автодорог Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/362784
Теги:
дороги, ДТП, Патрульная милиция, МВД
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