На автодороге Бишкек - Ош стоит "ненастоящий" милиционер с радаром

Управление патрульной милиции по Чуйской области установила на автодороге Бишкек - Ош фальшивого сотрудника органов. Данный макет, по сообщению правоохранительных органов, служит для предупреждения и пресечения дорожно-транспортных происшествий.

Установлен картонный сотрудник на 143-м километре трассы Бишкек - Ош. В комплектацию макета входит милиционер с радаром и служебный автомобиль.

Данная конструкция установлена на обочине, при этом она хороша видна автолюбителям. Пока данная практика только внедряется, однако, возможно, в скором времени количество картонных постовых увеличится.

Устанавливаться сооружения будут на наиболее опасных участках автодорог Кыргызстана.