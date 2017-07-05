Виновных в крушении малайзийского Боинга решили судить в Нидерландах

Дела подозреваемых по делу о крушении рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины планируется рассматривать в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Bloomberg.

Такое решение приняли представители стран, сотрудничающих в расследовании этого крушения - Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и Бельгии, говорится в сообщении со ссылкой на нидерландские СМИ, которое приводит данные информированных источников.

Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает того, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.

Рейс "Малайзийских авиалиний" МН17 из Нидерландов в Малайзию потерпел крушение над Донбассом в июле 2014 года. Тогда погибли 298 человек.