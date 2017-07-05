Назарбаев подписал документ о выделении $100 млн Кыргызстану

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий о выделении $100 млн Кыргызстану. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как уточняется, средства уйдут на улучшение таможенной инфраструктуры на границе с Евразийским экономическим союзом.

Отметим, соглашение было подписано еще в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. И на днях ратификацию одобрил президент Нурсултан Назарбаев.

Помощь будет предоставляться поэтапно и первый транш планируется выделить в размере $41 млн. Эти деньги будут направлены на обустройство таможенных пунктов пропуска ($3 286 800); на модернизацию испытательных лабораторий, а также обучение в сфере технического регулирования ($5 662 149); на оснащение лаборатории в сфере транспорта ($577 840); на дооснащение противопожарной лаборатории ($749 621); на дооснащение испытательной лаборатории при Министерстве здравоохранения Кыргызстана ($1 863 523); на оснащение санитарно-карантинных пунктов ($5 199 463); на оснащение ветеринарных и фитосанитарных пунктов пропуска ($22 млн).

Механизм выделения средств следующий: кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий (смету расходов), а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи. В свою очередь казахстанская сторона рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям дорожных карт, и в случае положительного решения согласовывает смету расходов.

В целях контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-кыргызского межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя ревизионная комиссия.