Погода
$ 69.55 - 69.78
€ 78.58 - 79.36

Назарбаев подписал документ о выделении $100 млн Кыргызстану

999  4
Гулиза Авазова

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий о выделении $100 млн Кыргызстану. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как уточняется, средства уйдут на улучшение таможенной инфраструктуры на границе с Евразийским экономическим союзом.

Отметим, соглашение было подписано еще в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге между правительствами Казахстана и Кыргызстана о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. И на днях ратификацию одобрил президент Нурсултан Назарбаев.

Помощь будет предоставляться поэтапно и первый транш планируется выделить в размере $41 млн. Эти деньги будут направлены на обустройство таможенных пунктов пропуска ($3 286 800); на модернизацию испытательных лабораторий, а также обучение в сфере технического регулирования ($5 662 149); на оснащение лаборатории в сфере транспорта ($577 840); на дооснащение противопожарной лаборатории ($749 621); на дооснащение испытательной лаборатории при Министерстве здравоохранения Кыргызстана ($1 863 523); на оснащение санитарно-карантинных пунктов ($5 199 463); на оснащение ветеринарных и фитосанитарных пунктов пропуска ($22 млн).

Механизм выделения средств следующий: кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий (смету расходов), а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи. В свою очередь казахстанская сторона рассматривает полученные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям дорожных карт, и в случае положительного решения согласовывает смету расходов.

В целях контроля за целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках казахстанско-кыргызского межправительственного совета будет создана совместная двусторонняя ревизионная комиссия.

URL: http://www.vb.kg/362786
Теги:
грант, Казахстан, ЕАЭС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
05.07.2017, 15:35
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 58
Минусов: 36
Комментариев: 67

Помощь будет предоставляться поэтапно и первый транш планируется выделить в размере $41 млн. Эти деньги будут направлены на обустройство таможенных пунктов пропуска ($3 286 800); на модернизацию испытательных лабораторий, а также обучение в сфере технического регулирования ($5 662 149); на оснащение лаборатории в сфере транспорта ($577 840); на дооснащение противопожарной лаборатории ($749 621); на дооснащение испытательной лаборатории при Министерстве здравоохранения Кыргызстана ($1 863 523); на оснащение санитарно-карантинных пунктов ($5 199 463); на оснащение ветеринарных и фитосанитарных пунктов пропуска ($22 млн).

Только АКС и ГСБЭП должны проследить за этими деньгами, чтоб ни одна чиновничья душонка не могла украсть и сома.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Не надо ляля
05.07.2017, 16:08

На этот комментарий пожаловались, нажмите, если хотите его прочесть

-1
Цитировать
Bradberry Aigul
05.07.2017, 17:45
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 10

После визита Матвиенко и Вдовина  рос. депутаты попросили президента признать кыргызские водительские права на территории РФ, а Назарбаев выделил давно обещанный грант!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Bradberry Aigul
05.07.2017, 17:45
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 10

После визита Матвиенко и Вдовина  рос. депутаты попросили президента признать кыргызские водительские права на территории РФ, а Назарбаев выделил давно обещанный грант!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  