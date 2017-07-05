Боксер Алишер Чаткалбеков вышел в полуфинал молодежного чемпионата Азии

Боксер молодежной сборной Кыргызстана вышел в полуфинал чемпионата Азии, который проходит в эти дни в Бангкоке (Таиланд).

Как сообщает Азиатская конфедерация бокса, медали в чемпионате разыгрываются в десяти весовых категориях, а Кыргызстан представляют семеро боксеров.

В частности, в весовой категории до 81 кг Алишер Чаткалбеков стартовал с четвертьфинала и в первом поединке одолел Шенг-Йе Линг из китайского Тайбэя. Тем самым он вышел в полуфинал чемпионата и обеспечил себе в худшем случае третье место. В случае победы над боксером из Ирана Хассан Ниа Реза он будет биться за золото чемпионата.

Отметим, из оставшихся шести боксеров трое из Кыргызстана уступили свои бои на стадии четвертьфинала, в частности Данияр Омурбек уулу, Рустам Муратов и Адилет Эгемберди уулу.

На этот чемпионат команду сопровождает новый главный тренер национальной сборной страны Данияр Джусубалиев и старший тренер молодежной сборной Бактыбек Рыскулов.