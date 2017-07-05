Погода
$ 69.55 - 69.78
€ 78.58 - 79.36

Ряд магазинов отказались продавать молодежи насвай, сигареты и алкоголь

227  0
ВБ

В Бишкеке прошел форум, посвященный предотвращению употребления насвая, курения и распития спиртных напитков среди молодежи. Также на встречу были приглашены депутаты городского кенеша, представители правоохранительных органов, начальники МТУ и другие.

Международная организация на форуме озвучила результаты работы в этом направлении за последние три года. Программа, направленная на предотвращение употребления насвая, курения и распития спиртных напитков среди молодежи, была реализована в Бишкеке и жилых массивах Свердловского района: Бакай-Ата и Келечек. Чтобы предостеречь молодежь от вредных привычек, многие магазины поддержали эту инициативу и отказались продавать молодым людям алкогольную продукцию, насвай и сигареты.

Кроме того, представители мечетей, правоохранительные органы и учителя школ проводят разъяснительные работы с молодежью Бишкека. Также программа предусматривает организацию различных мероприятий, связанных со здоровым образом жизни с привлечением родителей. Как отметили организаторы, в настоящее время программа успешно реализуется в Бишкеке, 5 селах разных областей и жилых массивах Свердловского района.

URL: http://www.vb.kg/362790
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  