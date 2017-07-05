Ряд магазинов отказались продавать молодежи насвай, сигареты и алкоголь

В Бишкеке прошел форум, посвященный предотвращению употребления насвая, курения и распития спиртных напитков среди молодежи. Также на встречу были приглашены депутаты городского кенеша, представители правоохранительных органов, начальники МТУ и другие.

Международная организация на форуме озвучила результаты работы в этом направлении за последние три года. Программа, направленная на предотвращение употребления насвая, курения и распития спиртных напитков среди молодежи, была реализована в Бишкеке и жилых массивах Свердловского района: Бакай-Ата и Келечек. Чтобы предостеречь молодежь от вредных привычек, многие магазины поддержали эту инициативу и отказались продавать молодым людям алкогольную продукцию, насвай и сигареты.

Кроме того, представители мечетей, правоохранительные органы и учителя школ проводят разъяснительные работы с молодежью Бишкека. Также программа предусматривает организацию различных мероприятий, связанных со здоровым образом жизни с привлечением родителей. Как отметили организаторы, в настоящее время программа успешно реализуется в Бишкеке, 5 селах разных областей и жилых массивах Свердловского района.