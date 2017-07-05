Адвокаты Текебаева вновь заявили отвод судье

Сегодня, 5 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса прокуроры заявили ходатайство об оглашении показаний свидетеля - Ж. Ташматовой, вдовы умершего земляка Чотонова Талантбека Маматкеримова. Гособвинение мотивировало это тем, что она больна и в суд прийти не может и прокурору были представлены выписки из больничного листа

Другой свидетель - бывший статс-секретарь ФУГИ Суеркул Бакиров отказался давать показания в суде, ссылаясь на то, что ему грозит опасность, о чем он написал заявление. В документе он указал, что просит огласить показания, данные на следствии.

Адвокат Чынара Джакупбекова возразила данному ходатайству, отметив, что согласно УПК, родственники не могут давать показания ни на следствии, ни в суде.

В итоге судья удовлетворил ходатайство прокуроров.

Однако адвокаты подсудимых на это ответили, что он нарушает закон и вновь заявили отвод судье Эрнис уулу Айбеку.