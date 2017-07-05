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Адвокаты Текебаева вновь заявили отвод судье

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Аида Джумашева

Сегодня, 5 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса прокуроры заявили ходатайство об оглашении показаний свидетеля - Ж. Ташматовой, вдовы умершего земляка Чотонова Талантбека Маматкеримова. Гособвинение мотивировало это тем, что она больна и в суд прийти не может и прокурору были представлены выписки из больничного листа

Другой свидетель - бывший статс-секретарь ФУГИ Суеркул Бакиров  отказался давать показания в суде, ссылаясь на то, что ему грозит опасность, о чем он написал заявление. В документе он указал, что просит огласить показания, данные на следствии.

Адвокат Чынара Джакупбекова возразила данному ходатайству, отметив, что согласно УПК, родственники не могут давать показания ни на следствии, ни в суде. 

В итоге судья удовлетворил ходатайство прокуроров.

Однако адвокаты подсудимых на это ответили, что он нарушает закон и вновь заявили отвод судье Эрнис уулу Айбеку.

URL: http://www.vb.kg/362791
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Адилет Кадыров
05.07.2017, 16:38
Карма: -37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 81
Комментариев: 66

Этими отводами наверное адвокаты Текебаева решили просто доконать всю страну, каждый день читаю про отвод, они умеют работать или только отводами занимаются?

0
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bahtybek nur
05.07.2017, 16:40
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 5


Адвокат Чынара Джакупбекова возразила данному ходатайству, отметив, что согласно УПК, родственники не могут давать показания ни на следствии, ни в суде.

Жена на мужа может не давать показания, а если речь о вдове земляка, то неадекватно ей рот затыкать.

0
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Жалоба модератору
bahtybek nur
05.07.2017, 16:40
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 5

Адилет Кадыров

Этими отводами наверное адвокаты Текебаева решили просто доконать всю страну, каждый день читаю про отвод, они умеют работать или только отводами занимаются?

После нарисованного им письма турков, сомнений в их профнепригодности не осталось.

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