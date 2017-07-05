Может ли подсудимый участвовать в выборах в президенты?

На сегодняшний день достаточно большой интерес вызывает вопрос о выдвижении кандидатами в президенты КР лиц, которые предстали перед судом в качестве подсудимых. Это касается Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова.

Сторонники этих политиков убеждают общественность, что раз политик-претендент не осужден, то он имеет право участвовать в выборах. Однако этот вопрос не так прост и, возможно, сторонники подсудимых, которые выдвигаются кандидатами, ошибаются или вводят в заблуждение общество.

Весь выборный процесс регулируется конституционным Законом "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР".

Согласно части 3 статьи 3 этого закона, не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы. И тут возникает вопрос, является ли следственный изолятор, где сейчас содержатся подсудимые, выдвигающиеся как кандидаты в президенты, местом лишения свободы. Если же признать СИЗО местом лишения свободы, имеют ли право голосовать и/или быть избранными лица (подозреваемый, обвиняемый и подсудимый), находящиеся в СИЗО?

Вопрос достаточно щепетильный.

В Законе КР "О национальном центре КР по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" дано определение мест лишения свободы и в него включены изоляторы временного содержания и следственные изоляторы. Итак, если следовать этому закону, то СИЗО является местом лишения свободы.

Стоит особо отметить, что в статьях 14 и 33 Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" также упоминается о лицах, находящихся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых, обвиняемых и обладающих активным избирательным правом. Но в этот перечень не включены подсудимые. Согласно Уголовно–процессуальному кодексу, обвиняемый, в отношении которого дело принято в производство суда, именуется подсудимым, подсудимый, в отношении которого вынесен приговор, - осужденным.

Стоит здесь разъяснить, что избирательное право подразделяется на активное, что значит иметь право избирать, и пассивное, которое дает право избираться.

И если следовать букве Закона "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы, без указания конкретных лиц.

Это, возможно, позволяет сделать вывод относительно отсутствия активного и пассивного избирательного права у всех лиц: подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.

Но тут есть один момент.

Положениями статей 14 и 33 Закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" установлено наличие активного избирательного права у лиц, находящихся в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, без указания подсудимых и осужденных. То есть подсудимые и осужденные не имеют права избирать и права избираться.

Согласно требованиям законодательства КР, при изложении текста закона вначале размещаются общие, а затем конкретные положения. В связи с этим в данном случае отсутствие активного и пассивного избирательного права у лиц, находящихся в местах лишения свободы, является общим правилом, а активное избирательное право, предоставленное подозреваемым и обвиняемым, находящимся в местах лишения свободы, исключением из общего правила.

В связи с вышеизложенным представляется, что наличие и/или отсутствие активного и пассивного избирательного права у лиц, находящихся в местах лишения свободы, выглядит следующим образом:

Подозреваемые и обвиняемые имеют только активное избирательное право;

Подсудимые и осужденные не имеют активного и пассивного избирательного права.

Проще говоря, подсудимые Омурбек Текебаев или Садыр Жапаров не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов в президенты, так как они являются на данный момент подсудимыми.

Канатбек Камытов, доктор юридических наук, профессор