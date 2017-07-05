В Узгене сотрудники УПМ напали на водителя, украв телефон, семечки и флешку

В социальной сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов вытащили мужчину из его же автомобиля. Причиной агрессивного поведения милиционеров стало то, что водитель направил видеорегистратор в сторону людей в форме и требовал объяснить причину остановки, а также предъявить документы сотрудников.

В описании видеоматериала говориться, что инцидент произошел 3 июля 2017 года примерно в 7 часов утра в городе Узген.

"К нему сначала подошел инспектор ППС, который вообще не имел никакого права это делать, так как надзор за ДД несет инспектор ПМ и, соответственно, все связанные с этим процедуры выполняет инспектор патрульной милиции. Но инспектор ПМ не подошел к машине сразу после остановки ТС. Сделал это инспектор ППС, который ко всем своим нарушениям вдобавок отказался предъявлять служебное удостоверение", - говорится в описании к видео.

После чего к остановленному транспорту подошел уже инспектор. Он не стал долго разговаривать с водителем, просившим объяснить ситуацию. Милиционер, потянув руку для приветствия, открыл дверцу машины через окно.

"Он самовольно открыл водительскую дверь авто, незаконно проникнув в частную собственность, и сломал видеорегистратор. После чего инспектор украл у водителя сотовый телефон, флеш-карту и пакетик с семечками, пока водителя скручивали его коллеги", - говорится в описании к видео.

Автор ролика также отметил, что позднее телефон вернули, а остальное, по словам милиционеров, они не брали.