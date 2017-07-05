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Судья по делу Омурбека Текебаева отказал адвокатам в своем отводе

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Аида Джумашева

Сегодня, 5 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Ранее судья частично удовлетворил ходатайство прокуроров об оглашении показаний свидетеля вдовы умершего земляка Чотонова Талантбека Маматкеримова Ж. Ташматовой. Гособвинение мотивировало это тем, что она больна и в суд прийти не может. О чем прокурором были представлены выписки из больничного листа

Также судья удовлетворил оглашение показаний свидетеля - бывшего статс-секретаря ФУГИ Суеркула Бакирова, так как тот отказался давать показания в суде, ссылаясь на то, что ему грозит опасность. Адвокаты, в свою очередь сославшись на незаконное решение, заявили отвод судье.

Выйдя из совещательной комнаты суд отказал в отводе председательствующего. Судья Эрнис уулу в постановлении отметил, что свидетель Ташматова, вдова покойного Маматкеримова, была допрошена в ходе следствия. Сам же Маматкеримов не являлся обвиняемым или подозреваемым по делу.

URL: http://www.vb.kg/362798
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Дениза Токоева
05.07.2017, 16:33
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 43
Комментариев: 68

Да что эти адвокаты заладили этими отводами, сплошные отводы! Не суд, а клоунада.

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Bradberry Aigul
05.07.2017, 17:43
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 10


Выйдя из совещательной комнаты суд отказал в отводе председательствующего. Судья Эрнис уулу в постановлении отметил, что свидетель Ташматова, вдова покойного Маматкеримова, была допрошена в ходе следствия. Сам же Маматкеримов не являлся обвиняемым или подозреваемым по делу.

Текебаевская орда адвокатов пыталась не допустить оглашения показаний свидетеля! Жесть. Мрак.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Bradberry Aigul
05.07.2017, 17:43
Карма: +6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 1
Комментариев: 10


Выйдя из совещательной комнаты суд отказал в отводе председательствующего. Судья Эрнис уулу в постановлении отметил, что свидетель Ташматова, вдова покойного Маматкеримова, была допрошена в ходе следствия. Сам же Маматкеримов не являлся обвиняемым или подозреваемым по делу.

Текебаевская орда адвокатов пыталась не допустить оглашения показаний свидетеля! Жесть. Мрак.

0
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