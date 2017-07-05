Адвокаты по делу Текебаева снова выразили недоверие суду и прокурору

"Мы все свидетели, как Ботобаев показал в вашу сторону телефон. Вы удалились, за вами удалился и Ботобаев. У нас вызывает сомнение ваша беспристрастность, мы понимаем, что идет какой-то сговор", - сказал Хасанов.

А тем временем у Теке вот такие вот адвокаты.

Тесно связанный с криминальной средой "Дед Хасан", ой, простите, Хасанов...Один из адвокатов, защищающих Текебаева - Канат Хасанов. Родился в селе Григорьевка в Иссык-Куле в 1970 году. По национальности калмык. Сейчас проживает в Бишкеке, а в доме по улице М. Ганди.Есть информация, что К. Хасанов ранее давал юридические консультации криминальному авторитету, покойному Рыспеку Акматбаеву. По неуточненным данным на К. Хасанова была зарегистрирована часть имущества Р. Акматбаева. Но после смерти К. Акматбаева, говорят, "вор в законе" путем запугивания переоформил имущество на своих ребят.В свое время К. Хасанов был членом Совета по отбору судей, но в то же время, как говорят в узких кругах, собирал у кандидатов деньги, обещав протолкнуть через конкурсный отбор. Правда ли то, что в 2012 году К. Хасанов вымогал взятку в крупном размере у Арзыбека Акыева, обещав ему пройти через конкурс на должность судьи Верховного суда КР? При этом использовал влиятельную фигуру в качестве посредника? А как на счет того, что А. Акыев действительно прошел конкурс?Стоит отметить еще одно интересное обстоятельство. Хасанов занимал юридические должности, но это не помешало сколотить состояние. Например, у него 7 автомобилей марки "ДЭУ-Матис". Помимо этого, у него во дворе стоят следующие автомобили: "Даймлер-Крайслер-Виано" 2003 года, "Тойота Камри" 2011 года, "Лексус - GX470" 2003 года. В Бишкеке есть один частный дом и несколько нежилых помещений. На окраине Балыкчы владеет сараем и бильярдным клубом в Бишкеке, на четвертом этаже бани "С легким паром". Если не верите, обращайтесь в ГРС, вам дадут длинный список имущества.