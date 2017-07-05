Сегодня: Текебаев и "день сурка", червь-провокатор, дурилка картонная

Текебаев хапнул миллион. Разбирательство коррупционного дела атамекеновского предводителя стало напоминать сюжет из фильма "День сурка". На процессе уже с десяток свидетелей обвинения заявили, что им известно о том, что российский инвестор заплатил Текебаеву деньги за то, чтобы Алексей Модин возглавил сотовую компанию MegaCom. Одинаковые или очень схожие показания повторяются практически на каждом заседании.

На этом фоне пребывающие в состоянии полной безнадеги, но все еще агрессивные адвокаты Текебаева в очередной раз заявили судье отвод. Они мотивировали свои действия тем, что председательствующий разрешил стороне обвинения огласить показания лиц, которые по разным причинам не могут озвучить их на суде. Одна из свидетельниц серьезно больна, а бывший статс-секретарь ФУГИ Суеркул Бакиров получает угрозы, в связи чем попросил зачитать на процессе показания, которые были им даны на следствии. В общем, юристы Текебаева снова тянут время, других способов защиты у них просто нет.

Очередной интернет-тролль сядет за разжигание межнациональной вражды. Сотрудники ГКНБ в социальной сети "Вконтакте" выловили "червя", который скрывался под именем Ахмад Асадуллаев. Он унижал честь и достоинство пользователей, публикуя на своей страничке оскорбительные высказывания и призывы по отношению к представителям разных этносов. Чекистами установлено, что А.Дж. использовал подставное фото и скрывался за вымышленной фамилией, при этом он активно выражал негативное отношение не только к представителям других наций, но и государственной символике Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Кстати, эксперты уже давно говорят о том, что многие социальные сети стали рассадником идей терроризма, экстремизма, сепаратизма, национализма. Виртуальные провокаторы могут представлять серьезную угрозу национальной безопасности. Специалисты призывают спецслужбы контролировать группы в социальных сетях, сеющие вражду и ненависть, а также выявлять и привлекать к ответственности подстрекателей, которые возбуждают национальную неприязнь.

Дурилка картонная. На трассе Бишкек - Ош установили макет инспектора с радаром, стоящего на фоне патрульного автомобиля. Как пояснили в УПМ, это "чучело" призвано пугать водителей и вынуждать их снижать скорость на наиболее опасном участке. При этом сообщается, что макет установлен на 143-м километре дороги. Теперь, зная такие подробности о точном месте дислокации картонного инспектора, лихачи вряд ли будут проявлять к нему уважение. Хотя, кто знает, может, рядом с ним будет дежурить и реальный милиционер.

В УПМ интересуются мнением общественности по поводу картонного блюстителя дорожного порядка, так как такие макеты в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий предполагается разместить на нескольких наиболее аварийных участках республиканских дорог. Одни пользователи интернета эту инициативу приветствуют, другие задаются вопросо: не пустая ли это трата денег?

Нацбанк вышел на валютный рынок. Регулятор был вынужден провести интервенцию в связи с продолжительным и устойчивым ростом курса. Он поднимался плавно, два месяца подряд, и вновь приблизился к отметке в 70 сомов за $1. Впервые с середины января текущего года на межбанке было продано $15,5 миллиона долларов.

Правда, какого-либо серьезного влияния на ситуацию на валютном рынке проведенная Национальным банком интервенция пока не оказала. Сегодня в обменных пунктах столицы на Моссовете доллар торгуется в коридоре 69,7–69,8 сома, курсы покупки варьируются в пределах 69,4–69,6 сома.

100 миллионов долларов на обустройство границ. Сегодня президент Казахстана Назарбаев подписал закон о предоставлении финансовой помощи Кыргызстану для адаптации к условиям ЕАЭС. Соглашение о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции между правительствами Казахстана и Кыргызстана было подписано еще в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге. Теперь оно ратифицировано парламентами и вступает в силу.

Схема работы будет выглядеть так. Кыргызстан предоставляет список необходимых мероприятий, Казахстан утверждает их поэтапную реализацию и открывает финансирование. Таким образом, на нашем участке таможенной границы ЕАЭС инфраструктура будет приводиться в соответствие с требованиями санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем. Для контроля над целевым и эффективным использованием предоставляемой помощи в рамках создается двусторонняя ревизионная комиссия.

Жаль, как пчела. На молодежном чемпионате Азии боксер из Кыргызстана Алишер Чаткалбеков вышел в полуфинал турнира. Первенство проходит в эти дни в Бангкоке (Таиланд). В весовой категории до 81 килограмма наш атлет одержал убедительную победу над спортсменом из Китая Шенг-Йе Лингом.

Таким образом, молодой боксер из Кыргызстана уже обеспечил себе как минимум бронзовую медаль континентального первенства. В бою за выход в финал Алишеру Чаткалбекову будет противостоять спортсмен из Ирана Хассан Ниа Реза. Болеем за наших, и с учетом не очень удачного выступления других представителей сборной Кыргызстана надеемся на первое золото турнира.