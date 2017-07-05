ДТП в Балыкчы. Водитель из-за лучей солнца не увидел встречное авто

Неудачный разворот на дороге привел к серьезному ДТП. В городе Балыкчы утром 4 июля произошла авария, сообщают правоохранительные органы Иссык-Кульской области.

По их данным, автомобиль марки "Фиат" выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной марки "Фольксваген Шаран". В ДТП пострадала девушка 1985 года рождения. Она доставлена в больницу с легкими травмами.

Как отмечают в органах внутренних дел, инцидент произошел из-за того, что водитель "Фиата", совершая маневр на дороге, был ослеплен солнечными лучами, в результате на развороте он не увидел автомобиль, ехавший навстречу.

В настоящее время обе машины поставлены на штрафстоянку, ведется следствие.