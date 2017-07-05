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Путин поддержал идею о признании Россией водительские права Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Президент России Владимир Путин поддерживает идею признать в России национальные водительские права Кыргызстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отметим, 5 июля Госдума России внесла на рассмотрение президенту Владимиру Путину вопрос о возможности предоставления гражданам Кыргызстана права на работу в сфере перевозок по национальным правам.

Обращение подготовил и рекомендовал Госдуме принять Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Пескова, российский лидер поддерживает это обращение, "с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным языком в этой республике".

Напомним, с 1 июня 2017 года в России мигрантам запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав. Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана.

Запрет связан "с недостаточным знанием русского языка водителями - гражданами иностранных государств". Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального.

URL: http://www.vb.kg/362811
Теги:
Владимир Путин, миграция, Россия, трудовая миграция
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V.P. Tim
05.07.2017, 20:55
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