Путин поддержал идею о признании Россией водительские права Кыргызстана

Президент России Владимир Путин поддерживает идею признать в России национальные водительские права Кыргызстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Отметим, 5 июля Госдума России внесла на рассмотрение президенту Владимиру Путину вопрос о возможности предоставления гражданам Кыргызстана права на работу в сфере перевозок по национальным правам.

Обращение подготовил и рекомендовал Госдуме принять Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

По словам Пескова, российский лидер поддерживает это обращение, "с учетом того, что русский язык по Конституции Кыргызстана является вторым государственным языком в этой республике".

Напомним, с 1 июня 2017 года в России мигрантам запретили управлять грузовиками, такси и автобусами без наличия российских водительских прав. Под действие закона попадают и граждане Кыргызстана.

Запрет связан "с недостаточным знанием русского языка водителями - гражданами иностранных государств". Однако, по данным депутатов, в Кыргызстане русский используют в качестве официального.